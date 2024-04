zg. Darauf freuen sich viele: Gemeinsam mit Familie und Freunden über den Maimarkt, der vom 27. April bis 7. Mai stattfindet, schlendern und entdecken, was man immer schon haben oder wissen wollte. Infos für geplante Investitionen sammeln – ob Auto, Wohnungsmodernisierung oder die Kaffeemaschine fürs Büro – und in der Halle des Handwerks gleich noch Hintergrundinformationen über Wärmewende und Elektromobilität mitnehmen. Top-Mediziner erklären Ursachen und Behandlung von Zivilisationskrankheiten und Rückenschmerzen – ein paar Hallen weiter werden gesunde Gerichte aus heimischen Produkten in unterhaltsamen Kochshows vorgeführt, oder man sitzt und liegt Probe, um die beste Entlastung für die Wirbelsäule zu finden.

Der Maimarkt Mannheim, Deutschlands größte Regionalmesse, ist Marktplatz und Treffpunkt der Metropolregion. Mehr als 1100 Aussteller präsentieren in 41 Hallen und auf dem großen Freigelände Neuheiten und Klassiker, Infos, Ideen und Inspiration – und zwar täglich von 9 bis 18 Uhr. Das bedeutet viel mehr als ein Riesen-Einkaufserlebnis: Man kommt miteinander ins Gespräch, lernt den Alltag aus neuen Perspektiven kennen und nimmt mit, was das Leben komfortabler, gesünder, sicherer, nachhaltiger oder einfach schöner macht. Beim vielseitigen Programm erlebt man Politiker, Unterhaltungskünstler und Lieblingsmoderatoren live, kann beim Reitsport der Spitzenklasse mitfiebern, begegnet Tieren auf Augenhöhe und erhält von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten Tipps und Beratung für viele Lebenssituationen.

Polit-Prominenz im Festzelt

Offiziell eröffnet wird der Maimarkt Mannheim am 27. April um 10 Uhr im Festzelt von Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Ansprachen halten Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Alle Maimarkt-Besucherinnen und -Besucher sind herzlich dazu eingeladen! "Mut. Tempo. Taten. Mit Zuversicht für Baden-Württemberg" lautet der Titel der Rede von Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und diesjähriger Festredner beim Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes am 5. Mai im Festzelt. Los geht es um 10.30 Uhr. Der Besuch der Veranstaltung ist im Maimarkt-Eintritt enthalten.

Ein Highlight für Seniorinnen und Senioren ist die Maimarkt-Matinée "Froh und Heiter" am 29. April ab 10 Uhr: Für den vergünstigten Maimarkt-Eintritt von 9 Euro gibt es hier Musik von Entertainer Alois Wiehl und den Rheinauer Seebären sowie Getränk und Snack.

Der neue Festzelt-Wirt Luca Locher und sein Team kredenzen über alle elf Maimarkt-Tage klassische Schmankerl wie Hendl, Haxen und Käsespätzle. Im neuen "Restaurama" im Freigelände 06 gibt es Kaffee und Kuchenspezialitäten.

Bequem zum Maimarkt

Der Maimarkt ist mit allen Verkehrsmitteln bequem und zügig zu erreichen. Die Wege sind ausgeschildert. Neben dem Großparkplatz P 20 gibt es viele weitere Parkplätze, zum Beispiel im Arena-Bereich. E-Ladesäulen stehen auf dem P 20 bereit. Die Stadtbahnlinie 6/6A fährt direkt bis zum Maimarktgelände vor den Haupteingang.

Der Verkehrsverbund setzt zusätzliche Busse und Bahnen ein. Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn und S-Bahn halten in kurzem Takt an der Station Arena/Maimarkt. Von Osten führt Linie 5 (OEG) zum Umsteigeknoten Neuostheim. Buslinie 50, Montag bis Freitag auch Linie 45, fahren aus den nördlichen und südlichen Stadtteilen zum Haupteingang. Das Radvermietsystem "VRNnextbike" wird links vom Haupteingang installiert. Dort befinden sich auch zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Motorräder parken ebenfalls links vom Haupteingang oder vor Tor 3 (Eingang Deutsches Fertighaus Center).

Anfahrt

Wer mit Bus und Bahn zum Maimarkt kommt, zahlt für Maimarkt-Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt nur 12 Euro. Dieses VRN-Maimarkt-Kombiticket ist für Kinder für 6,50 Euro zu haben. Die VRN-Maimarkt-Kombitickets können online unter www.maimarkt.de erworben werden.

Info:

Maimarkt Mannheim

27. April bis 7. Mai, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet

Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim

Weitere Infos:

www.maimarkt.de