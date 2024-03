Standort(e): Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Mosbach, Oberschefflenz, Weikersheim, Wertheim und weitere Filialen

Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, Mosbach, Oberschefflenz, Weikersheim, Wertheim und weitere Filialen Mitarbeitende: 690 - Azubis : 48

690 - : 48 Geschäftsfelder: Bank- und Finanzdienstleistungen, Immobilien, Reisen

Bank- und Finanzdienstleistungen, Immobilien, Reisen Benefits: eigenes iPad zum Lernen und Arbeiten, Pate während der Ausbildungs- bzw. Studienzeit, attraktive Vergütung, 13. Gehalt, 40 € VL, gute Übernahmeperspektiven, Sport, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Rabatte, Firmen-Laptop, Altersvorsorge





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Bankkaufmann

Dauer (Jahre) 3 Jahre, 2,5 Jahre bzw. verkürzt 2 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.183/1.244/1.316



Bankkaufmann - mit Zusatzqualifikation privates Vermögensmanagement

Dauer (Jahre) 2 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife/Abitur Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.244/1.316



Tourismuskaufmann

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 797/908 /1.052



Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.183/1.244/1.316



Duales Studium - B.A. Fachrichtung Bank

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife/Abitur Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.183/1.244/1.316



Duales Studium - B.A. Accounting & Controlling

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife/Abitur Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.183/1.244/1.316



Duales Studium - B.A. Immobilienwirtschaft

Dauer (Jahre) 3 Jahre Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschulreife/Abitur Beginn 1.09. Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.183/1.244/1.316



Starte jetzt deine Karriere und finde deinen Ausbildungs- oder Studienplatz bei uns. Wir bieten dir eine vielseitige Ausbildung, in der deine Talente und Ideen gefördert werden, und eine starke

Gemeinschaft, in der du dich erfolgreich entwickeln kannst.

Wie das wohl wird mit uns? Alles außer langweilig: Die Ausbildung oder das Studium bei uns bringt jede Menge Abwechslung. Und darin sind wir tatsächlich ausgezeichnet. Wir gehören zu den Top-Ausbildungsbetrieben in Deutschland.

Laut einer im Handelsblatt veröffentlichten Studie des renommierten Sozialwissenschaftlichen Instituts SWI gehört die Ihre Volksbank eG (noch unter dem Namen Volksbank Main-Tauber eG) zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Im Ranking von 2.400 untersuchten Firmen in der Republik, in der Kategorie 100-500 Beschäftigte, belegten wir mit 92,3 von 100 möglichen Punkten den hervorragenden 3. Platz. Worauf wartest du? Bewirb dich jetzt!

Info & Kontakt:

www.ihre-vb.de

Adresse:

Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber, Hauptstraße 16, 74821 Mosbach



Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber, Franken-Passage 2, 97941 Tauberbischofsheim

Ansprechpartner:

Iris Wahlandt: 06261 804-1942, Tim Euler: 09341 802-2258, personal@ihre-vb.de

