zg. Weithin sichtbar sind die Blüten, die den Weg entlang der Weinstraße nach Herxheim am Berg schmücken, wenn die traditionelle Weinbaugemeinde zum ersten Fest des Jahres einlädt. Am 23. und 24. März findet der Herxheimer Frühlingsmarkt statt, bei dem die Weingüter und die Winzergenossenschaft mit den ersten Weinen des aktuellen Jahrgangs, Leckereien und Kunsthandwerken einladen.

Sieben teilnehmende Betriebe öffnen ab 11 Uhr ihre Tore und Türen und heißen Gäste aus nah und fern zum Genießen mit allen Sinnen willkommen. Mit Flammkuchen und Raclette können sich die Gäste im Weingut Gabel-Eger stärken, um sich für die Weinverkostung im historischen Gewölbekeller vorzubereiten. Am Ort der Erzeugung erzählen die Oenologen der Familie Gabel-Eger mehr über ihre Arbeit im Jahr und die daraus resultierenden Weine. Entlang der Weinstraße, Richtung Ortsmitte, begrüßt als nächstes das Weingut Gabel, in dem Gäste direkt aus der Weingutsküche verwöhnt werden. "TOBS eisenARTiges" Kunsthandwerk stellt im Innenhof des Familienbetriebes aus und Oliver Gabel stellt mit seiner Familie Weine und Sekte seiner Kollektion vor.

In der Gaststätte Becker‘s Woistub gibt es gewohnt Regional & Saisonales, ergänzt mit ein paar ausgewählten Besonderheiten zum Frühlingsfest: Rinderkraftbrühe mit Markklößchen, Geschmorte Rinderbäckchen mit Kartoffelpüree und Apfelrotkohl und Himbeerparfait verwöhnen die Gäste. Die gutseigenen Weine können ebenfalls verkostet werden.

Das Weingut Schlipp-Rohrbach verführt mit Frühlingsgenüssen für Augen und Gaumen: Insekten-Hotels, Nistkästen, Naturseifen und Kreuzsticharbeiten werden in den Räumen des Weinguts ausgestellt, während die Familie ihre Gäste mit eigenen Weinen, Speisen und Kuchen verwöhnt.

Am Sonntag, den 24. März, können Sie von 14 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür hinter die Kulissen des Vinotel Weinstraße schauen. Die Winzergenossenschaft Herxheim am Berg lädt bereits am Freitag, den 22. März, von 18.30 bis 22.00 Uhr zum Kellerrauschen ein. Samstags und sonntags finden dann ganztägig Kellerführungen statt. Neben den Verkostungsmöglichkeiten bieten auch einige Aussteller ihre Werke an: PFALZgedöns, Elke’s Werkelwerk und die Salumeria Italia sind nur eine Auswahl.

Im Weingut Lichti & Astroh paaren sich Wein und Burger: Zum Ausschank und Verkauf gutseigener Weine kommt der Foodtruck Die Wilde Wutz mit Burgern in das noch junge Weingut. Im Hof des Betriebes können Gäste Seifen der Manufaktur Leiningerland und Arbeiten der kleinen Drechslerei Rüdiger Schellhaas-Eberle sowie Brot von Brotgeschichten (Freinsheim) bestaunt und erworben werden.

Zusätzlich zum Programm in den Höfen gibt es täglich eine thematische Führung: Mit Ortshistoriker Eri Hass findet am 23. März ab 15 Uhr eine Geo-Naturwanderung statt (Treffpunkt Brunnen am Kerweplatz) und die Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim, Tina Scherner, führt am 24. März einen gemeinsamen Rundgang mit Weinprobe durch die Höfe (Treffpunkt 15 Uhr am Brunnen am Kerweplatz, 15 Euro Teilnahmegebühr).