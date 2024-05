Heidelberg. (zg) "Individuelle, nachhaltige Rundreisen mit hohem Erlebniswert haben sich zu einem festen und kontinuierlich wachsendenden Teil der Reisebranche entwickelt", so Volker Hensel, Geschäftsführer der Geotoura GmbH und weiter "Die Deutschen reisen gerne, haben jedoch ihr Reiseverhalten angepasst, insbesondere diejenigen, die verantwortungsvoll und nachhaltig reisen möchten, ganz im Sinne eines Slow Travelling".

Die Ansprüche an einen solchen Urlaub sind hoch, die Planung und Organisation komplex, besonders wenn man Wert auf ausgewählte Boutique Hotels legt, so Hensel. Jede einzelne Reise ist ein Unikat, aber trotzdem als Pauschalreise abgesichert. Solche individualisierten Reiseplanungen und Reiseorganisationen verlangen Erfahrungen, gute Beratung und kompetente Kenntnisse des Landes. Aber genauso wichtig ist ein hoher Digitalisierungsgrad mit innovativen, selbst entwickelten Softwarelösungen, um den Preis jeder Reise attraktiv zu halten. "Das war auch einer der Hauptgründe, warum wir uns 2023 im Heidelberger Innovation Park, inmitten von innovativen Start-Ups und KI-Firmen eingemietet haben", so Hensel.

Geotoura zählt zu den führenden Anbietern von individuellen Rundreisen in zahlreichen europäischen Ländern des Mittelmeerraums von Griechenland, Albanien oder Montenegro, über Kroatien, Italien, Spanien und Portugal, bis hin zu Irland, Schottland oder England.

Anfang Januar hat der Reiseveranstalter sein neues Geschäftsleitungskonzept umgesetzt. Volker Hensel hat als Geschäftsführer Laura Freire-Moschoviti für den Bereich Sales und Operation und Svenja Wezel für den Bereich Finance und Travel-Management als stellvertretende Geschäftsführerinnen in die Unternehmensleitung aufgenommen. Ihnen steht unterstützend unverändert Ilona Hensel, mit ihrem langjährigen Reise- und Destinations-Knowhow, als Founder und Senior Quality Manager zur Seite.

