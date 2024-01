Heidelberg. (au) Mehr Party, mehr Stimmung, mehr Musik als bei der diesjährigen Musik-Dinner-Show "Tina at the Castle" auf der Bühne und im Saal hat es noch nicht gegeben. Schon jetzt toppt die Resonanz der Gäste alle Erwartungen. Sängerin Tess D. als "Soul of Tina" begeistert jede Woche aufs Neue mit ihrer unbändigen Energie und ihrer fantastischen Stimme.

"Als ob Tina auferstanden wäre", sagen Viele, die die Show gesehen haben. Zusammen mit der Freddy Wonder Band, der einzigartigen Atmosphäre im Königsaal mit neuem Look und einer riesigen LED-Wand, reicht die Show an die legendären Auftritte von Tina Turner heran.

Wer die Show und das Vier-Gang-starke-Menü von Spitzenkoch Martin Scharff erleben möchte, muss sich eilen, denn es gibt nur noch für verschiedene Termine freie Plätze. Die Hits der wohl bekanntesten Rockröhre sind noch bis zum 27. Januar im Heidelberger Schloss zu hören. Warum nicht als Clique mit einem ausgelassenen Abend bei jeder Menge Power, Spaß und Genuss ins neue Jahr starten? Beim "6 für 5" Special ist eine Person von 6 an allen letzten Spieltagen gratis dabei. Außerdem können auch jüngere Gäste sparen: Mit dem Code "Twen-Tina" erhalten alle Gäste bis einschließlich 29 Jahre eine Ermäßigung von 40 Euro.

Rundum ein Glanzstück: Nicht nur das Menü, das jeden Tag frisch gekocht wird, auch eine überragende Weinvielfalt und Getränkeauswahl sorgen für kulinarischen Hochgenuss. Besonders, da alles im Preis inkludiert ist. Geparkt wird bequem auf dem Besucherparkplatz, von dem ein Shuttle die Gäste zum Schlosseingang hin und zurück bringt. Ein Musik-Dinner-Erlebnis, das es so nur im Schloss Heidelberg gibt. Und ein Muss für alle Tina Turner Fans.