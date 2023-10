Das zentrale Thema der großen Jubiläumsschau mit zahlreichen ikonischen Werken ist das neuartige Verhältnis von Mensch und Natur in Friedrichs Landschaftsdarstellungen. Mit ihnen setzte Deutschlands großer Romantiker im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wesentliche Impulse, um die Gattung der Landschaft zur "Kunst für eine neue Zeit" zu machen.

Malerei-Ikonen der Romantik in Hamburg

Hochkarätige und äußerst seltene Friedrich-Leihgaben wie die Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen" (1818), "Der Mönch am Meer" (1808–10) und "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" (1819/20) sind in der Ausstellung unter anderem neben den Bildern "Wanderer über dem Nebelmeer" (um 1817) und "Das Eismeer" (1823/24) aus dem Bestand der Hamburger Kunsthalle zu erleben. Werke, die zu den Ikonen der Romantik zählen. Malerisch lotete Friedrich aus, auf welche Weise die Landschaft zu einem zeitgemäßen Thema werden kann, welches Potenzial sich an die Wiedergabe von Naturräumen knüpft - und wie sich diese den Betrachter*innen vermitteln lässt. Aber auch dem umfangreichen zeichnerischen OEuvre Friedrichs kommt in der Schau eine besondere Bedeutung zu. Alle Arbeiten zeigen, wie essenziell für Friedrich der bewusste Aufenthalt in der freien Natur in künstlerischer Absicht war, der zu den besonderen Merkmalen romantischer Kunstpraxis zählt.

Ergänzend zu Friedrichs Werken werden in diesem Teil der Ausstellung ausgewählte Arbeiten von Künstlerfreunden präsentiert, unter anderem von Carl Blechen, Carl Gustav Carus, Johan Christian Dahl, August Heinrich und Georg Friedrich Kersting.

Das Spannungsverhältnis zwischen Umweltzerstörung und Sehnsucht nach unberührter Natur

Die einzigartige, aus Friedrichs Werken sprechende Stimmung sowie deren einprägsame Motivik und Komposition haben eine Vielzahl von Künstler*innen animiert, mit dem Romantiker in den Dialog zu treten – gerade vor dem Hintergrund aktueller ökologischer Fragen. Das Spannungsverhältnis zwischen fortschreitender Umweltzerstörung und einer Sehnsucht nach "unberührter Natur" ist heute so aktuell wie zur Zeit der Romantik. Aber während das romantische Naturverständnis zu Lebzeiten Friedrichs national geprägt war, nähern sich Künstler*innen Natur und Klimawandel heute aus einer globalen Perspektive an. Die Ausstellung zeigt deshalb auch aktuelle Arbeiten, die sich den Schattenseiten und Nicht-Wahrnehmungen der Romantik und ihrer Rezeption widmen. Kolonialismus und seine Auswirkungen für Mensch und Natur werden dabei ebenso in den Blick genommen wie ein westlich-hegemonialer Naturbegriff und seine Ausprägungen in der Kunst. Ausgestellt werden unter anderem großformatige Friedrich-Adaptionen des US-amerikanischen Künstlers Kehinde Wiley (*1977), die kritisch den westlichen weiß geprägten Kunstkanon reflektieren.

Caspar David Friedrich in der zeitgenössischen Kunst

Die anhaltend hohe Faszination, die Caspar David Friedrichs Werke auslösen, und die besondere Anschlussfähigkeit für Themen der Jetztzeit, zeigt ein zweiter eigenständiger Teil der Ausstellung, der Friedrichs Rezeption in der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist. Gattungs- und medienübergreifend nehmen rund 20 Künstler*innen aus dem In- und Ausland mit ihren Arbeiten, unter anderem in Form von Videos, Fotografien und Installationen, die Romantik, ihr Naturverständnis und die Kunst Friedrichs in den Blick. Zu sehen sind Werke unter anderem von Elina Brotherus, Julian Charrière,

David Claerbout, Olafur Eliasson, Alex Grein, Hiroyuki Masuyama, Mariele Neudecker, Ulrike Rosenbach, Susan Schuppli, Santeri Tuori und Kehinde Wiley.

Tickets, Timeslotbuchung und ein Reisepaket ab 77 Euro pro Person

Tickets für die Jubiläumsausstellung gibt es schon jetzt unter: https://tickets.hamburger-kunsthalle.de/webshop/webticket/timeslot. Sie kosten regulär 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre kommen umsonst in die Ausstellung. Das Buchen eines Timeslots wird dringend empfohlen.

Wer den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich in Hamburg feiern möchte, für den hat Hamburg Tourismus ein attraktives Reisepaket geschnürt. Schon ab 77 Euro pro Person gibt es eine Übernachtung im ausgewählten Hotel inklusive Frühstück, ein Flexticket (ohne Zeitbindung) zum Eintritt in die Hamburger Kunsthalle sowie eine Hamburg CARD (3 Tage) – Das Entdeckerticket für freie Fahrt mit Bus und Bahn im Wert von 29,90 Euro. Weitere Informationen und Buchung telefonisch unter 0049 (40) 30051720 oder online unter https://www.hamburg-tourismus.de.