seg/vfk. In der Region verwurzelt und schon seit einem Jahrhundert von Frauen geführt – Fahrrad XXL Kalker eröffnete im August in Plankstadt seinen neuen Cube Store. Dieser befindet sich in der Karl-Drais-Straße 1-3. Ein gutes Omen und sehr passend, denn bekanntlich ist Karl Drais der Erfinder der Laufmaschine, die oft auch als "Ur-Fahrrad" bezeichnet wird. Cube ist die deutsche Trend-Fahrradmarke, die für Nachhaltigkeit und Qualität steht und moderne Fahrräder für alle Altersklassen und Ansprüche bietet.

Cube Store Plankstadt by Fahrrad XXL

Karl-Drais-Straße 1-3

68723 Plankstadt

Tel. 06202 953290

www.fahrrad-xxl.de

Hier wird Fahrradbegeisterung seit mehr als 100 Jahren gelebt

Bereits Mitte August startete der Cube Store Plankstadt der Fahrrad XXL Kalker GmbH mit einem "Soft Opening", die letzten Tage fand nun die große Eröffnungsfeier statt. Wer die Namen Kalker und Cube hört, weiß, dass es sich hier um zwei Unternehmen handelt, die eng mit dem "Radfahren" verbunden sind. So konnte das familiengeführte Unternehmen Fahrrad XXL Kalker, das aus der Region, nämlich aus Ludwigshafen-Oggersheim, kommt, bereits im letzten Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiern. Tradition einerseits, aber vor allem Leidenschaft und Liebe zum Rad zeichnen die Inhaberfamilie seit jeher aus. Heute leitet Vanessa Steiger-Dehner, unterstützt von ihrem Mann Sven Dehner sowie ihren Eltern Renate und Martin Steiger, die Geschicke des Unternehmens.

Von den Anfängen bis heute

Gegründet wurde das Unternehmen 1922 von Anna Kalker in ihrem Wohnhaus mit sechs Etagen in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen. Ihre Töchter Anneliese Beyer-Kalker und Edith Kautz traten 1946 in ihre Fußstapfen, bevor 1990 die Enkelin der Firmengründerin, Renate Steiger, die Geschäftsführung übernahm. In Ihren Händen blieb das Unternehmen bis 2022. Zeitgleich mit der Jubiläumsfeier im letzten Jahr übergab sie Fahrrad XXL Kalker, zwischenzeitlich zu einem namhaften Fachgeschäft mit rund 150 fahrradbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen, an ihre Tochter Vanessa Steiger-Dehner. Mit ihr ist das Unternehmen nun in der vierten Generation frauengeführt – und auch die fünfte Generation mit der vierjährigen Julie-Ann zeigt sich bereits als begeisterte und talentierte Radfahrerin, die die Teststrecken perfekt meistert.

Immer weiter gewachsen

Der erste "richtige" Firmensitz in der Bruchwiesenstraße wurde irgendwann zu klein, die Firma zog Anfang der 2000er Jahre ins Oggersheimer Gewerbegebiet um, wo sie sich noch heute befindet. Hier präsentiert Fahrrad Kalker auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern, davon 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein vielseitiges, qualitativ hochwertiges Sortiment an Rädern verschiedener Marken für alle Zwecke, Ansprüche und Altersklassen. Und auch hier wurde in den letzten Jahren noch einmal um- und ausgebaut und kräftig erweitert – gerade was die Lagerfläche angeht. Ebenfalls erweitert wurde die hauseigene Fahrradwerkstatt, in der die Räder der Kunden gewartet und repariert werden. "Damit haben wir für unsere Kundinnen und Kunden den Service noch erhöht, können ihnen neben der fachkompetenten Beratung unserer gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine große Auswahl an Rädern zum Probefahren und Testen bieten." Da die Begeisterung fürs Radfahren immer weiter wächst, das Rad zwischenzeitlich nicht mehr nur als Fortbewegungsmittel gesehen wird, sondern als "Lifestyle-Objekt" ist die Erweiterung des Unternehmens, wie jetzt mit dem neuen Cube Store, ein weiterer wichtiger Schritt gemacht.

Innovativ, nachhaltig und funktional präsentiert sich der neue Cube Store

Die drei Begriffe "innovativ, nachhaltig und funktional" stehen nicht nur für das Gebäude, sondern charakterisieren auch sehr gut die drei Hauptbeteiligten am Projekt Cube Store Plankstadt, nämlich die Inhaberfamilie Kalker, den Bauherrn und Investor Moll sowie den Fahrradhersteller Cube. So präsentiert sich der neue Cube Store mit insgesamt 4000 Quadratmetern Geschossfläche in der Karl-Drais-Straße 1-3 am Ortseingang von Plankstadt ästhetisch schlicht und funktio- nal. Darüber hinaus wird das Gebäude, das in nur neun Monaten Bauzeit errichtet wurde, per Wärmepumpe über den Fußboden mit einem Belüftungssystem klimatisiert beziehungsweise beheizt. Damit verbraucht es im Unterhalt 60 Prozent weniger Energie als der gesetzliche Baustandard und ist damit seiner Zeit weit voraus, wie Bauherr Gerald Moll betonte: "Die Photovoltaikanlage erzeugt zudem mit etwa 170 Kilowatt-Peak (kWp) voraussichtlich mehr Energie, als sie verbraucht." Unterstrichen wird die Nachhaltigkeit des Weiteren durch die Gestaltung der 799 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, aber auch durch die gesamte Inneneinrichtung, bei der viel Holz verwendet wurde.

Trends für die Zukunft setzen

Ebenfalls für seine innovativen Entwicklungen bekannt ist die deutsche Fahrradmarke Cube, die Marktführer in Deutschland ist. Außerdem steht die Marke für eine fahrradfreundliche und CO2-neutrale Verkehrswende und setzt auf Nachhaltigkeit bei der Produktgestaltung von der Herstellung über die Verpackung bis zum Vertrieb. Cube setzt Trends, die wegweisend sind und steht für eine faire Preisgestaltung. Gegründet wurde das mittelständische Unternehmen 1993. Es setzt, ebenso wie die Inhaberfamilie und die Bauherrenfamilie, die beide jeweils eine über 100-jährige Tradition haben, auf eine langfristig angelegte Firmenphilosophie.

Außergewöhnlich, ja sogar innovativ ist übrigens auch die am Gebäude entlangführende, insgesamt 200 Meter lange Teststrecke mit Steigung. Mit ihr erfüllt sich für Seniorchef Martin Steiger ein seit 30 Jahren gehegter Traum! Dieser Parcours begeisterte nicht nur alle Anwesenden beim "Soft Opening", sondern auch die Kundinnen und Kunden nutzen inzwischen begeistert die Möglichkeit, verschiedene Räder und ihr Fahrverhalten auf diesem besonderen Parcours zu testen.

Hand in Hand gearbeitet

Dass sich für das Projekt Partner gefunden haben, die bestens harmonieren, betonte auch Gerhard Waldecker, stellvertretender Bürgermeister von Plankstadt: "Alle haben an einem Strang gezogen, um den Store schnell, kompetent und ein Stück weit auch in geheimer Mission umzusetzen." Im März 2021 stellte die Firma Fahrrad XXL Kalker GmbH erstmals ihre Pläne im Gemeinderat von Plankstadt vor. Sie war auf der Suche nach einem weiteren geeigneten Standort in der Region und fand Plankstadt aufgrund seiner Anbindung innerhalb der Metropolregion sehr gut geeignet: Der Standort direkt an der Zufahrt zur B 535 und an einem Fahrradweg gelegen, ist für den Cube Store ideal. Die Gemeinde wiederum zeigte sich von Anfang an interessiert an diesem Projekt und unterstützte das gesamte Bauvorhaben, so dass es in kürzester Zeit realisiert werden konnte. Übrigens kam die Anregung für die Firmenadresse Karl-Drais-Straße, wie im August zu erfahren war, von Gerhard Waldecker – und steht für das Willkommen in Plankstadt.

Radfahren ist beliebt bei allen Generationen

Eine sehr positive Bilanz, was die ersten Wochen angeht, seit der Cube Store Plankstadt eröffnet hat, kann die Inhaberfamilie Steiger-Dehner ziehen: "Es kommen sehr viele interessierte Kundinnen und Kunden vorbei, lassen sich beraten und testen dann vor Ort für sie geeignete Räder." Dass der Store so gut anlief, verdankt er sicher der Tatsache, dass Fahrradfahren im Trend liegt – und beispielsweise auch schon die Kleinsten Laufräder für sich entdecken. Im Cube Store gibt es rund 400 Bikes und E-Bikes für alle Altersklassen und Ansprüche, von Kinder- und Jugendrädern über Mountain-, Renn-, Cross-, Triathlon-, E- und Trekkingrädern bis zu Lastenrädern und natürlich auch Diensträdern. Dazu kommen bisher rund 2000 Räder im Lager im Obergeschoß, welches für etwa 4000 Bikes ausgelegt ist. "Sollte das gewünschte Rad nicht im Verkaufsraum, aber im Lager verfügbar sein", so Vanessa Steiger-Dehner und ihr Vater Martin Steiger, "ist es in fünf Minuten in der Werkstatt und nach etwa 45 Minuten fertig montiert für den Kunden." Außerdem besteht die Möglichkeit des Zugriffs auf weitere 30.000 Cube Bikes innerhalb der Fahrrad-XXL-Gruppe. Diese Gruppe ist ein Zusammenschluss von sieben Familienunternehmen mit insgesamt 19 Filialen in Deutschland. Gemeinsam verfügen sie über jahrzehntelange Erfahrung und Tradition – und seit 2012 haben sie auch einen gemeinsamen Online-Shop.

Für jeden das passende Bike

Gerade das E-Bike hat in den vergangenen Jahren immer mehr Fans erobert und zwar quer durch alle Altersgruppen. "Heute hat fast jeder schon einmal Kontakt mit dem E-Bike gehabt, sei es bei Freunden, in der Familie oder im Urlaub", ist weiter zu erfahren. Und die Beliebtheit des E-Bikes steigt stetig. "Das E-Bike wird viel häufiger genutzt als das konventionelle Fahrrad – und es werden auch größere Strecken damit gefahren", weiß Martin Steiger aus den positiven Rückmeldungen der Kunden. Das E-Bike ist zudem vielseitig im Einsatz – ob als Lastenfahrrad oder als Gravel-Bike, so die Bezeichnung für das geländetaugliche Rennrad, das sich sehr gut eignet für lange Strecken, die auch mal weniger gut ausgebaut sind. "Das Gravel-Bike ist ideal als Pendlerrad", so seine Einschätzung.

Auch über Leasing lässt sich das Wunsch-Fahrrad erwerben. Der Vorteil liegt auf der Hand: "Mit dem Leasingpaket bekommt man ein Rad, das man sich sonst vielleicht nicht leisten würde", betont Martin Steiger. Nach drei Jahren gibt es die Möglichkeit, das Fahrrad zu einem Vorteilspreis zu kaufen oder zurückzugeben und ein anderes Fahrrad zu leasen.

Neben der großen Auswahl an Rädern gibt es im Cube Store Plankstadt eine große Auswahl an Zubehör und Bekleidung. Und bei allen Fragen rund ums Bike steht den Kundinnen und Kunden das kompetente Verkaufs- und Werkstattteam gerne als Ansprechpartner zur Seite.