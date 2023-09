zg. Deutschlands größter Freizeitpark feiert wieder die gruseligste Zeit des Jahres: Allerlei Hexen, Gespenster und schaurig-schöne Musik entführen die Besucher vom 30. September bis zum 5. November in eine einmalige Atmosphäre. Eine außergewöhnliche Dekoration, ein herbstliches kulinarisches Angebot und atemberaubende Shows versetzen die Gäste in Halloweenstimmung.

Unterhaltsame Halloween-Specials

Im Europa-Park Teatro zieht der Illusionskünstler Vincent Vignaud die Zuschauer mit der Show "Darkness" in seinen Bann. Im Griechischen Themenbereich sorgen durstige Vampire und tanzende Skelette in der Eisshow "Surpr‘ice with the Celtic Shadows" für beste Unterhaltung. Im Globe Theatre beginnt zu Halloween in der Show "Schachmatt" ein gruseliges Spiel auf Leben und Tod.

"Traumatica" – der ultimative Nervenkitzel

Das mehrfach preisgekrönte Gruselspektakel "Traumatica – Festival of Fear" findet dieses Jahr vom 27. September bis zum 11. November, Freitag bis Sonntag, an ausgewählten Donnerstagen sowie an Halloween (31. Oktober) statt. Die Vorpremiere ist am 27. September, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Der Vampire´s Club ist immer freitags, samstags und am 31. Oktober geöffnet. Die "The Witching Hour" Experience findet ebenso immer freitags, samstags und am 31. Oktober statt.

Rutschenspaß und Ruheoasen

Jede Menge Action gibt es in der Wasserwelt Rulantica, mit der ganzjährig geöffneten Rundfahrtattraktion "Tønnevirvel", und der größten Speed-Rutsche Europas "Vikingløp".

Nach dem Rutschenspaß können die Besucher in den neuen Rulantica Svits hoch oben im Nordiskturn entspannen. Die optional hinzubuchbaren Tages-Suiten bieten zahlreiche luxuriöse Annehmlichkeiten wie zum Beispiel eine Sauna, einen gemütlichen Lounge-Bereich und eine private Loggia. Noch mehr Exklusivität versprechen die Rulantica VIP Svits "Sørvind" und "Vestavind". Der exklusive Ruhe- und Saunabereich "Hyggedal" bietet ebenfalls die Möglichkeit zu relaxen. Gerade an kühlen Herbsttagen ist das neue textilfreie Dampfbad "Damp Huset" ein herrliches Wohlfühlerlebnis.

"Eatrenalin" – new dimensions of dining

Eine aufregende Reise für die Sinne erleben die Gäste der kulinarischen Weltneuheit Eat- renalin. Seit November 2022 begeistert das Fine Dining Restaurant mit seinem Zusammenspiel aus hochwertiger Spitzenküche und visuellen, akustischen, olfaktorischen sowie haptischen Erfahrungen.

Magische Nächte im Herbst

Nach einem Tag voller unvergesslicher Momente bieten die sechs parkeigenen, herbstlich dekorierten Hotels sowie das urige Camp Resort die perfekte Möglichkeit, den Tag inmitten des einzigartigen Charmes ausklingen zu lassen. In den liebevoll thematisierten Welten der 4-Sterne und 4-Sterne Superior Erlebnishotels können die Besucher traumhafte Stunden erleben.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison sowie während Halloween täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tagesdatierte Europa-Park Tickets sind online unter tickets.europapark.de oder zum Best-Preis in Kombination mit einer Übernachtung unter europapark.de/reservierung erhältlich. Aktuelle Informationen sowie Eintrittspreise unter europapark.de.

Rulantica ist täglich von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet (für Gäste der Europa-Park Hotels mit gültiger Eintrittskarte täglich ab 9 Uhr geöffnet). Aufgrund der begrenzten Kapazität empfehlen wir, Rulantica Tickets rechtzeitig online zu buchen. Tickets sind unter tickets.rulantica.de oder zum Best-Preis in Kombination mit einer Übernachtung unter europapark.de/reservierung erhältlich. Aktuelle Informationen sowie Eintrittspreise unter rulantica.de.

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Hotel inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park an drei Tagen. Sowie zusätzlich 3x2 Eintrittskarten für den Europa-Park (die Eintrittskarten sind bis zum 31.12.2024 gültig).

Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Roland.Scharschmidt@rnz.de

Einsendeschluss ist am Freitag, 6. Oktober 2023.