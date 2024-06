seg. Vor wenigen Wochen hat das Café "NatNa Buna" in der Rathausstraße 54 in Heidelberg-Rohrbach eröffnet. "Es war ein großer Erfolg, wir waren komplett ausgebucht", berichtet Natalie Yacob. Dass das Wetter mitspielte, man drinnen und draußen feiern und essen konnte, ist weiter zu erfahren. "Bei unserem ‚All you can eat‘-Buffet haben Gäste die Möglichkeit zum Ausprobieren moderner und auch veganer afrikanischer Speisen, was sehr gut ankommt. Auch unser zweiter Termin war ausgebucht. Die traditionelle Kaffeezeremonie ist außerdem immer ein Highlight." Dementsprechend ist ihr Plan, diese Art von African-Sonntags-Brunch möglichst einmal im Monat oder zumindest alle zwei Monate anzubieten. Der nächste Termin steht schon fest: Sonntag, 23. Juni, von 11.30 bis 15 Uhr. Um Reservierung vorab unter 0176 56651077, 0152 53511066 oder 06221 7152271 wird gebeten.

Moderne afrikanische Küche im Café "NaTna Buna"

Außerdem erklärt sie, was der Name ihres Cafés bedeutet: "NaTna kommt aus dem Eritreischen und bedeutet ‚unser‘, Buna ist äthiopisch und heißt ‚Kaffee‘." Vielen sei nicht bekannt, dass die Region Kaffa in Äthiopien bereits seit über 1000 Jahren als Ursprungsgebiet der Kaffeepflanze gilt – und von hier ihren Siegeszug um die Welt antrat. Neben äthiopischen Tee- (Moringa Matcha) und Kaffeespezialitäten, wie Dukar Macchiato

oder Espresso, gibt es im "Brunch-Café" während der gesamten Öffnungszeit besondere Frühstücke, wie beispielsweise "Ater-Bani" (geröstetes Sauerteigbrot, selbstgemachte Hummuscreme, gekochtes Ei, Kirschtomaten, Sesam, Kichererbsen, Chiliflocken, verfeinert mit Olivenöl und Gewürzen), "Massawa Sucuk" (Rührei, Schafskäse, Tomaten und Gewürze) oder "Ful Bohneneintopf" (pürierter Bohneneintopf mit verschiedenen Toppings). Auch ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch wird angeboten. Als moderne afrikanische Küche, inspiriert durch ihre Reisen auf dem afrikanischen Kontinent, bezeichnet Natalie Yacob die hier angebotenen Speisen, die täglich – außer montags – zwischen 10 und 16 Uhr erhältlich sind.

"Afrika-Feeling" pur

Wie im schräg gegenüberliegendem Restaurant, "Die Maske Afrikas", das ebenfalls von der Familie Yacob betrieben wird, haben sie auch im Café viel Liebe in die Gestaltung gelegt: Über der Theke ist ein Strohdach angedeutet, die Theke wurde erhöht und mit eingebrannten afrikanischen Motiven verziert. Ockerfarbene Lehmwände, gemischt mit Stroh, erinnern an eine afrikanische Hütte. Dunkle Holztische und -stühle, Korbtische, ein Tisch mit eingebranntem und in Afrika sehr beliebtem "Dame"-Spielbrett, Bastkörbe an den Wänden, bunte Kissen und vieles mehr bringen einem auch hier die afrikanische Kultur nahe.

Und für das "Afrika-Feeling" zuhause sind beispielsweise Äthiopischer Kaffee (Yeyibito), Knabbereien, glutenfreies, getrocknetes Injera in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie ätiopisch-eritreischer Ouzo (Asmara Zibib) mit Kaffee- oder Honiggeschmack erhältlich.

Gemeinsam essen in der "Maske Afrikas"

Traditionell eritreisch-äthiopische Küche gibt es selbstverständlich weiterhin täglich ab 16 Uhr in der "Maske Afrikas". Wie in der Heimat der Inhaber üblich, legt man großen Wert auf das gemeinsame Essen, das, frisch zubereitet, in traditionellen Bastkörben serviert wird. Lust auf "Hamli" (Spinat mit Zwiebeln, Knoblauch und Gemüse) oder "Koanta-Shiro Special" (getrocknetes Lammfleisch in Kichererbsensoße mit Peperoni, Zwiebeln und frischen Tomaten)? Dazu gereicht wird traditionell Injera, ein Fladenbrot, das auch als Besteck dient. Gerne lädt die Familie Yacob auf Entdeckungsreise in die afrikanische Küche ein.

Um Reservierung vorab wird gebeten Tel. 0 62 21 3 38 00 70 oder 0152 53 51 10 65.