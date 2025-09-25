zg. Am Freitag, 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geht die Wandertour mit Live-Musik in die besten Weinlagen von Deidesheim und Ruppertsberg. Verteilt auf vier Jazzpoints spielen hervorragende Bands ihre aktuellen Programme mit New Orleans Style, Klassik Jazz, Blues, Boogaloo und witzigen Eigenkreationen. Mit dabei sind die Marchingband Waldbronn, Skotty mit Eisfahrrad und Partner Lutz Fußangel, das Huub Dutch Duo, Martinis Carte Blanche mit Sängerin Jane Schork und weiteren Gästen auf der Strecke. Alle beteiligten Bands spielen ab 16.30 Uhr zur beliebten Session, die um 18 Uhr mit einem gemeinsam gespielten Schlussstück diesen lebendigen und erlebnisreichen Tag abschließen wird.

An allen Stationen ist für das kulinarische Wohl, mit Grillstation von Fisch und Fleisch, zünftigen Wandergerichten und großem Kuchenbuffet gesorgt. Von den beteiligten Winzerbetrieben kommen hervorragende Weine, zum Beispiel aus den Weinlagen Paradiesgarten, Am Hohenmorgen, Ruppertsberger Reiterpfad und können direkt im Feld mit Rieslingen, Burgunderweinen, Rosé, Blanc de Noir und Rotweinen verkostet werden.

Tickets sind im VVK zu 24,50 Euro über www.palatiajazz. reservix.de erhältlich.

Das Event ist eine Kooperation mit den Winzern, der Stadt Deidesheim, den Stadtwerken und der Verbandsgemeinde Deidesheim. Für Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre (Nachweis) ist der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei, aber sie müssen sich an der ersten Station registrieren.

Ausführliche Informationen: www.deidesheimer-jazzwanderung.de