zg. Mit dem Spätsommer hält auf der "Burg der Adler" auch wieder gefiederter Nachwuchs Einzug in die Flugmannschaft. Darunter "Stella", ein knapp einjähriges junges Weißkopfseeadlerweib, sowie der junge Blaubussard (Aguja) "Enano". Damit die beiden nicht verloren gehen, tragen sie sicherheitshalber noch einen GPS-Sender und genießen sichtlich ihre Ausflüge. Der diesjährige Eigennachwuchs "Popple", ein Fleckenuhu, bereichert die Flugvorführungen ebenso wie die beiden kleinen Habichtskäutze "BumbleBee" und "Bärchen", die gemeinsam fliegen und die Welt auf der Tribüne erkunden.

Die erfahrenen, riesigen Kollegen haben während des Sommers gezeigt, dass sie ein eingespieltes Flugteam sind. Mit Kampfadler, Bartgeier und Riesenseeadler sind auf der Burg ungewöhnlich viele Großgreifvögel am Start. Falknerin Nathalie freut sich über eine weitere Besonderheit: "Unsere beiden Mönchsgeier lieben es, gleichzeitig zu fliegen", erläutert sie. "Mönchsgeier sind Einzelgänger und zeigen normalerweise territoriales Verhalten. Dass zwei ihrer Art in ein und derselben Flugvorführung in der Luft sind, ist daher eine Seltenheit." Mit einer Flügelspannweite von über drei Metern bieten sie Besuchern dabei einen spektakulären Anblick. Das Museum nimmt seine Besucher noch bis 5. November mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis hinein ins 19. Jahrhundert. Hier erfährt man, wie man Ritter wurde, was eine Xylothek ist und warum der Bergfried ein Angstloch hat. Im Dachgeschoss lässt eine Burgen-Lego-Ausstellung kleine und große Besucher staunen.

Burg Guttenberg

74855 Neckarmühlbach

Tel. 06266-388

www.burg-guttenberg.de