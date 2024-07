zg. Mit der Deutschen Greifenwarte, dem Burgmuseum sowie der Burgschenke vereint die unzerstörte Burg Guttenberg verschiedene Attraktionen an einem Ort, der 800 Jahre Geschichte atmet. Insgesamt leben ca. 60 majestätische Großgreifvögel und Eulen in den geschichtsträchtigen Mauern der unzerstörten Stauferburg aus dem 12. Jahrhundert. Am Fuße des Bergfrieds glänzt eine neue Volierenanlage. "Sie bietet viel wunderbares Licht und hygienischen Platz für unsere Vögel", erklärt Burgherr Bernolph von Gemmingen. Prominenter Bewohner der neuen Volieren ist der im Frühjahr geschlüpfte Europäische Seeadler "Romeo", der sich schnell an sein modernes Zuhause gewöhnt hat.

In den zweimal täglich stattfindenden Flugvorführungen sind ungewöhnlich viele Großgreifvögel am Start, und dies bei jedem Wetter. Mit einer Flügelspannweite von über drei Metern bieten vor allem zwei Mönchsgeier einen selten spektakulären Anblick, wenn sie in ein und derselben Show in der Luft sind. Ein Tipp sind Fotoshootings, bei denen Besucher nach Anmeldung entweder die Schleiereule Ella oder denn Seeadler Lorbas auf die behandschuhte Hand nehmen können.

Gänsehaut versprechen nicht nur die Flugmanöver oder hautnahen Fotoshootings, sondern auch die Folterkammer und das Gespenst im Burgturm. Das Burgmuseum mit Lego-Ausstellung und 40 Meter hohem Bergfried nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Hier erfährt man, wie man Ritter wurde, was eine Xylothek ist und warum der Bergfried ein Angstloch hat.

Burg Guttenberg

74855 Neckarmühlbach

www.burg-guttenberg.de