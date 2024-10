zg. Mit der Deutschen Greifenwarte, dem Burgmuseum sowie der Burgschenke vereint Burg Guttenberg verschiedene Attraktionen an einem Ort, der 800 Jahre Geschichte atmet. Was gibt es Neues in den geschichtsträchtigen Mauern der unzerstörten Stauferburg aus dem 12. Jahrhundert? Rund 60 majestätische Großgreifvögel und Eulen leben in den Zwingeranlagen, ein Großteil in nagelneuen Volieren. Für Abwechslung im Flugtraining sorgt der diesjährige, niedliche Nachwuchs: Neben dem europäischen Seeadler Romeo üben die zwei kleinen Schleiereulen Merlin und Pippin fleißig, um bald mit ihren großen Artgenossen mithalten zu können. Die zweimal täglich stattfindenden Flugvorführungen sind derzeit besonders spektakulär. "Wir haben neuerdings bis zu vier Geier auf einmal in der Luft. Sie fliegen in Kompagnie, das ist selten und herrlich anzuschauen", freut sich Falkner Stefan Rebscher.

Für den Schutz und die Pflege bedrohter Greifvögel und Eulen steht der auf der Burg beheimatete Verein Avicula e.V.. Er finanziert sich ausschließlich über Spenden und Patenschaften. So leisten aktuell etwa 50 Paten einen substanziellen Beitrag zur Versorgung der zum Teil vom Aussterben bedrohten Vögel, zum Beispiel für die oft kostspielige medizinische Betreuung, die die private Einrichtung ohne staatliche Unterstützung trägt. "Für die Dauer einer Patenschaft haben Paten unbegrenzten Eintritt und weitere Vorteile, wie zum Beispiel das exklusive jährliche Patentreffen, das vor einigen Tagen wieder großen Zuspruch fand", wirbt Burgherr Bernolph von Gemmingen. Die Patenschaften werden gerne verschenkt und häufig sogar von den Beschenkten verlängert, weil sie so gut ankommen.