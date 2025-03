zg. Von der investmentbasierten Pensionszusage "PensFlex" profitieren Unternehmer und Unternehmen gleichermaßen: Während Führungskräfte sich mit dem PensFlex Kapitalkonto vielfältige finanzielle Vorteile bei der Anlage zunutze machen, bindet das Unternehmen sein Top-Management und spart sich Steuern sowie Kosten.

Ein Kapitalkonto wie PensFlex der Firma PensExpert richtet sich an Vorstände, (Gesellschafter-) Geschäftsführende und Fach- sowie Führungskräfte. Mit der investmentbasierten Pensionszusage PensFlex können sie steuer- und sozialversicherungsfrei Vermögen ansparen. Hierfür werden einfach flexibel Teile des monatlichen Bruttogehalts, Bonuszahlungen, Tantiemen und Arbeitgeberbeiträge auf das Kapitalkonto eingezahlt.

Grafik: zg

Das Besondere: Steuer- sowie Sozialversicherungsbeiträge werden erst bei der Auszahlung fällig. Wer auf einem Kapitalkonto anlegt, kann also viel mehr Geld ansparen als bei einer privaten Vorsorge. Mit der so aufgebauten, nahezu steuerfreien Zusatzrente, kann der eigene Lebensstandard im Alter rentabel gehalten werden. Dafür bietet das in Bensheim ansässige PensExpert-Team außerdem eine Auswahl von unterschiedlichen Anlagestrategien an, um den Vermögensaufbau noch weiter zu optimieren.

Welche Vorteile hat das Kapitalkonto PensFlex?

Höhere Beitragsgrenzen: Steuerfreie Einzahlungen für Führungskräfte möglich

Steuerfreie Einzahlungen für Führungskräfte möglich Kapitalanlageoptionen: Renditestarke Vorsorgelösungen, angepasst an die Bedürfnisse von Führungskräften, anstelle herkömmlicher wenig rentabler Versicherungen

Renditestarke Vorsorgelösungen, angepasst an die Bedürfnisse von Führungskräften, anstelle herkömmlicher wenig rentabler Versicherungen Steuerliche Vorteile: Maximierung der Altersvorsorge durch steueroptimierte Modelle

Maximierung der Altersvorsorge durch steueroptimierte Modelle Planungssicherheit für das Unternehmen: Bindung von Führungskräften durch attraktive bAV-Angebote (betriebliche Altersvorsorge)

Bindung von Führungskräften durch attraktive bAV-Angebote (betriebliche Altersvorsorge) Langfristige Vorsorgeplanung: Integration des Kapitalkontos in die persönliche Finanzplanung von Geschäftsführern

Welche Anlagemöglichkeiten gibt es bei PensFlex Kapitalkonten?

PensExpert setzt auf vier verschiedene Anlagemöglichkeiten. Dazu zählen neben aktiv gemanagten Investmentfonds die aktive Vermögensverwaltung, passive ETF-Strategien sowie nachhaltige Anlagelösungen nach den anerkannten ESG-Kriterien.

PensFlex: Die sichere, digitale Vorsorge auf Konzernniveau

Das Kapitalkonto ist somit für Führungskräfte und die wichtigsten Mitarbeitenden ein enormer Vorteil. Das gilt selbst im Fall einer Insolvenz, da das Wertguthaben von allen Teilnehmenden in einem Treuhandkonto abgesichert ist. Wird das Unternehmen zahlungsunfähig, bleibt das angesparte Kapital davon gänzlich unberührt.

Mehr zum Thema

Passend zum modernen Ansatz von PensFlex ist das Kapitalkonto selbstverständlich zu 100 Prozent online-geführt. Es braucht also nicht viel Aufwand und ist zugleich komplett transparent. PensFlex ermöglicht finanzielle Freiheit für Führungskräfte auf Konzernniveau – und das auch für kleine und mittelständische Unternehmen.

Jetzt beraten lassen bei den Experten von PensExpert

PensExpert GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 24

64625 Bensheim

Telefon: 06251 / 827560

E-Mail: welcome@pensexpert.de

Webseite: pensexperts.de

Jetzt checken, ob ein Kapitalkonto die richtige Lösung ist