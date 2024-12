zg. Der Weihnachtsmarkt in Herxheim am Berg, der höchstgelegenen Gemeinde an der Deutschen Weinstraße, lädt vom 6. bis 8. Dezember zu einem zauberhaften Adventswochenende ein. Freuen Sie sich auf ein besonderes Erlebnis, das die Schönheit der Pfalz, die Magie der Vorweihnachtszeit und den Genuss regionaler Köstlichkeiten miteinander verbindet.

Romantischer Auftakt am Freitag

Am Freitagabend können Sie in gemütlicher Atmosphäre die stimmungsvoll beleuchteten Höfe der teilnehmenden Weingüter entdecken. Bei einem Glas Glühwein und geselligem Beisammensein in den Weingütern Gabel, Petri, Schlipp-Rohrbach, Vinotel Weinstrasse und der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg lässt sich der Abend entspannt einläuten.

Genuss und Handwerk am Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag präsentieren zahlreiche Aussteller liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und Dekorationen. In den teilnehmenden Weingütern erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm:

Im Weingut Gabel bieten der Förderverein des Kinderlandes Kallstadt köstliche Waffeln und Pfalzglück einzigartige Kleidung aus Winzerstoffen. Kinder können in der Weihnachts-Bastelstation kreativ werden, während Erwachsene in der Welt der Fair Fashion von Leibrock stöbern und dazu Weine genießen.

Freuen Sie sich auf herzhafte und süße Leckereien im Weingut Schlipp-Rohrbach, Wildspezialitäten aus der eigenen Jagd sowie wärmende Feuertonnen und stilvolle Windlichter im Dubbe-Design. Spannende Ausstellungen der Erlebnisschule Wald und Wild sowie des Fachausschusses Jägerinnen sind nur eine Auswahl des großen Angebots.

Genießen Sie Weine und Sekte zu Flammlachs und Bratwurst-Burgern im gemütlichen Innenhof oder im Neubau des Weingut Petri. Skulpturen von Bettina C. Morio und eine Verkostungsstation des Olivensommeliers Rainer Wilhelm machen das Erlebnis unvergesslich.

Neben Pinsa und Pasta aus dem Parmesanlaib wird Kunst aus dem Holzatelier Sebastian Zimmermann und weihnachtliches Handwerk im Vinotel Weinstrasse präsentiert.

Mit einer großen Auswahl an Weinen und Glühweinen sowie "Essen für die Seele" vom Catering Sascha Veth kommen Genießer in der Winzergenossenschaft Herxheim am Berg voll auf ihre Kosten. Ausstellungen mit Modeschmuck von Pfalzgedöns, Aquarellen von Zwergenklecks und Geschenkideen von Mein Lieblingsstück sorgen für Inspiration.

Ein besonderes Highlight: Der Erlös der Weihnachtstombola wird zugunsten des Kinderhospizes Sterntaler gespendet.

Am Samstag um 15 Uhr führt Dorfhistoriker Eric Hass unter dem Motto "Herxheim unter dem Weihnachtsbaum". Am Sonntag laden die Weinprinzessinnen der Urlaubsregion Freinsheim zu einem Spaziergang mit Verkostung ausgewählter Weine ein (Teilnahmebeitrag 15 Euro).

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre von Herxheim am Berg. Genießen Sie atemberaubende Ausblicke, kulinarische Köstlichkeiten und die Vielfalt handgefertigter Schätze. Lassen Sie sich verzaubern! Der Weihnachtsmarkt Herxheim am Berg wird von festlicher Musik begleitet:

Samstag, 16.00 Uhr: Weihnachtslieder des Schwetzinger Blechbläser-Ensembles (Winzergenossenschaft Herxheim am Berg).

Sonntag, 15.30 Uhr: Jagdhornbläsergruppe Bad Dürkheim/Neustadt (Weingut Schlipp-Rohrbach).