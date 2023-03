Edenkoben. (zg) Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf zur Ruine Rietburg. Neben der herrlichen Aussicht von einer der schönsten Aussichtsterrassen der Südpfalz und der Möglichkeit zur Einkehr in die Gaststätte, bieten sich den Besuchern viele Wandermöglichkeiten vom kleinen Rundweg bis hin zu größeren Touren zu den Hütten und Gaststätten im Pfälzer Wald. Ein Besuch im Terrassencafé an der Talstation rundet einen gelungenen Ausflugstag ab. Die Sesselbahn ist mit dem PKW zu erreichen. Kostenfreie Parkplätze finden die Besucher bei Anfahrt entlang der Villastraße sowie auf dem vor Ort ausgeschilderten Wanderparkplatz.

1. Pfälzische Sesselbahn GmbH

Villastraße 67

67480 Edenkoben

www.rietburgbahn-edenkoben.de

oder 06323-1800