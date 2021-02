Berlin. (dpa) Trotz des Tores von Rückkehrer Max Kruse hat der 1. FC Union Berlin den zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga nacheinander verpasst. Der Hauptstadtclub kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hinaus. Stürmer Kruse traf bei seinem ersten Einsatz nach knapp drei Monaten per verwandeltem Foulelfmeter (9. Minute) zur Union-Führung. Nach Hereingabe von Hoffenheims Angreifer Andrej Kramaric sorgte Berlins Verteidiger Nico Schlotterbeck mit einem Eigentor (29.) für den Ausgleich. Union liegt als Tabellensiebter hinter den Europapokalrängen, Hoffenheim vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Punkte.