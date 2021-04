Von Achim Wittich

Leipzig/Heidelberg. Wer hätte das gedacht? Fünf Spieltage vor Abschluss der Spielzeit 2020/21 hat ausgerechnet die TSG Hoffenheim die Meisterträume von RB Leipzig wohl endgültig beendet. Am Freitagabend holte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim Tabellenzweiten ein 0:0 und damit einen wertvollen Zähler. Trotz des überraschenden Teilerfolges muss "Hoffe" darauf hoffen, dass die ersten Abstiegskandidaten am Wochenende nicht dreifach punkten. Dann nämlich ist der Klassenverbleib längst noch nicht gesichert. Die Sachsen dagegen müssen sich dem FC Bayern München wohl geschlagen geben. Erst recht, wenn der Rekordmeister an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg gewinnen sollte und dann wieder mit sieben Punkten Vorsprung führen würde.

Spätes Gegentor zählt nicht

Vor den Zeiten der Pandemie hätten die Zuschauer auf den Rängen der Red Bull Arena den Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) mit einem Pfeifkonzert begleitet. Denn was beide Mannschaften auf dem Rasen ablieferten, war wenig ansehnlich. "Der Unterhaltungswert hat noch Steigerungspotenzial", befand der TV-Kommentator und wählte somit eine vorsichtige Ausdrucksweise.

Allein: "Hoffe" konnte man am allerwenigsten einen Vorwurf machen. Der Tabellenzwölfte verteidigte gegen den Rangzweiten geschickt und ließ vor der Pause nur einen Versuch von Sabitzer nach 41 (!) Minuten zu. Außer einem Schuss von Robert Skov aus halblinker Position (27.) konnte der Dorfverein zwar selbst auch keine Chance verzeichnen, aber in der Bringschuld als Meisterschaftskandidat befand sich schließlich der Dosenklub.

Immerhin kam gleich nach dem Wiederanpfiff Farbe ins Spiel, Hoffenheims Stefan Posch sah bereits seine 8. Gelbe Karte in dieser Runde. Die Körpersprache der Kraichgauer war eindeutig und ließ keinen Zweifel aufkommen. Ihrem Ex-Trainer – allen Dementis zum Trotz ein heißer Kandidat bei den Bayern – wollten sie nur allzu gerne eine sportliche Watsch’n geben.

Nkuku (58.) prüfte erstmals TSG-Torwart Oliver Baumann, der jedoch mit einer Rettungstat die Aussage seines Trainers vor der Partie bestätigte. "Wir sind hellwach", hatte Hoeneß prognostiziert – und musste kurz nach Baumanns Glanzleistung erkennen, das das doch nur bedingt der Fall war. Leipzigs Adams hätte in das Tor anstatt daneben köpfen müssen (60.). Die Sachsen legten den Fuß aufs Gaspedal und erhöhten die Drehzahl. Sabitzers Schuss rauschte knapp am rechten Pfosten von Baumann vorbei (65.).

Doch RB machte das ein oder andere Mal die Tür ein wenig auf, dann fehlten dem von Beginn an spielenden Andrej Kramaric und seinen Kollegen wieder einmal die Gier, um erfolgreich zu sein. Hoeneß kennt das nur allzu gut. Doch am Ende durfte er über einen Teilerfolg jubeln. Glück für "Hoffe", dass das Kopfballtor von Poulsen in der fünften (!) Minute der Nachspielzeit vom Videoassistenten einkassiert wurde – und was für ein Drama für Nagelsmann, der ausgerechnet von seinen ehemaligen Schützlingen eine Ohrfeige kassierte.

Leipzig: Gulacsi - Orban, Konate (78. Halstenberg), Upamecano - Mukiele (46. Haidara), Adams, Sabitzer, Angelino (46. Kampl) - Dani Olmo (62. Sörloth), Nkunku - Forsberg (72. Poulsen).

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Richards, Sessegnon - Samassekou, Grillitsch (56. Gacinovic) - Kramaric (90.+1 Adamyan) - Skov (62. Nordtveit), Rutter (46. Bebou), Baumgartner.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).