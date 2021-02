Sebastian Rudy im Duell mit Emre Can. (Foto: APF)

Dortmund. (dpa/run) Die TSG Hoffenheim hat in Dortmund einen Achtungserfolg gefeiert. 2:2 (1:1) hieß es nach 90 packenden Minuten. Hoffenheim bleibt mit 23 Punkten auf Platz 12 der Tabelle. Nach zuletzt nur einem Sieg in sechs Bundesliga-Spielen gerät für den BVB die Qualifikation für die Fußball-Champions-League zunehmend in Gefahr.

Die frühe Führung durch Jadon Sancho (24. Minute) und der Ausgleich von Erling Haaland (81.) brachten keine Sicherheit ins Spiel der Dortmunder. Im leeren Signal Iduna Park sorgten Munas Dabbur (31.) und Ihlas Bebou (51.) für das verdiente Remis der Hoffenheimer, die sich erneut als BVB-Schreck entpuppten und nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele gegen den Revierclub verloren.

Gehandicapt durch den Ausfall von Torjäger Andrej Kramaric, der beim 4:0 in Dortmund am Ende der vergangenen Saison alle vier Treffer erzielt hatte, verlegten sich die Gäste aufs Kontern. Dabei bewiesen sie großes Geschick: Gleich zweimal stand Bebou (18./24) allein vor BVB-Schlussmann Marwin Hitz, brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

Stattdessen nutzte der Dortmunder Sancho seine erste Chance zum 1:0. Nach Zuspiel von Guerreiro bewahrte der Engländer die Nerven und traf mit einem Flachschuss aus neun Metern.

Für Beruhigung sorgte diese Führung aber nicht. Hoffenheim spielte weiter mutig nach vorn und brachte die wackelige BVB-Abwehr mehrfach gehörig ins Wanken. Der Ausgleich durch Dabbur nach Vorarbeit von Sebastian Rudy nur sieben Minuten nach der Dortmunder Führung kam deshalb wenig überraschend.

Auch in der zweiten Halbzeit tat sich der BVB weiter schwer. Wie schon beim 1:2 in Freiburg patzte Torhüter Hitz, als er eine Flanke von Rudy nicht konsequent abwehrte und damit den Kopfballtreffer von Bebou zum 2:1 für Hoffenheim ermöglichte.

Die Reaktion der Dortmunder hielt sich in Grenzen. Bis auf ein Abseitstor von Haaland (58.) war lange Zeit kaum Torgefahr erkennbar. Auch die Einwechslungen von Reus und Yousouffa Moukoko schienen wirkungslos zu verpuffen.

Erst ein viel diskutiertes Tor von Haaland bescherte immerhin noch das 2:2. Zum großen Ärger der Gäste fiel der Treffer, während ein Hoffenheimer verletzt am Boden lag. "Dies Situation ist unglücklich. Da mache ich dem BVB aber keinen Vorwurf. Da müssen wir cleverer agieren", sagte Manager Alexander Rosen und ergänzte: "Es ist sehr schade, wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Unterm Strich bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft."