Frankfurt. (pami) Wie so oft in dieser Saison hat sich die TSG 1899 Hoffenheim für eine starke Leistung nicht belohnen können. Im Duell mit Eintracht Frankfurt trennte man sich nach einer kurzweiligen Partie mit 2:3 (1:1). Ante Rebic brachte seine Farben in Führung (20. Minute), Joelinton konterte für die TSG (43.). Nach der Pause drehte Ishak Belfodil das Ergebnis (60.), Sebastian Haller sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich (89.). Goncalo Pacienca, kurz zuvor eingewechselt köpfte in der 96. Minute das 3:2 für Frankfurt. Die Kraichgauer mussten die letzten 25 Minuten in Unterzahl agieren, Kasim Adams war in der 65. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen RB Leipzig war Trainer Julian Nagelsmann zu einem Wechsel gezwungen. Joshua Brenet ersetzte Pavel Kaderabek, der eine Gelbsperre abzusitzen hatte. Beide Mannschaften gingen wie erwartet offensiv in die Partie - nennenswerte Chancen blieben in den ersten Minuten allerdings Mangelware. Dies änderte sich in der 20. Minute. Florian Grillitsch foulte Danny da Costa rund 18 Metern vor dem Tor. Den fälligen Freistoss trat Filip Kostic zentral aufs Tor und traf damit den Kopf von Ante Rebic. Oliver Baumann im Hoffenheimer Tor war chancenlos - die Führung für die Frankfurter Eintracht.

In der Folge boten sich der TSG Räume, die die Kraichgauer allerdings nicht zu nutzen wusste. Besonders Brenet auf der rechten Seite hatte immer wieder Platz vor sich. In der 37. Minute musste Kerem Demirbay verletzt vom Feld, für ihn kam Adam Szalai. Der Ungar war nur wenig später am Hoffenheimer Ausgleich beteiligt. Brenet setzte sich auf der rechten Seite durch und gab den Ball nach innen. Dort verlängerte Szalai mit der Hacke, am zweiten Pfosten spitzelte Joelinton das Leder über die Linie (43.). Die Hoffenheimer belohnten sich für eine kurze Drangphase, mit dem Unentschieden ging es in die Pause.

Auch nach Wiederanpfiff blieb die TSG druckvoll und war die klar bessere Mannschaft. Szalai, der nach seiner Hereinnahme stark aufspielte, traf mit einem Schuss aus rund 25 Metern die Latte (54.). Kurz darauf belohnten sich die Hoffenheimer abermals. Ishak Belfodil kam nach einem Konter auf der linken Seite an den Ball, zog nach innen und traf zur Führung für seine Farben. Zu diesem Zeitpunkt die verdiente Führung für die TSG im Duell der beiden Europa-League-Kandidaten. Wie gefährlich die Gastgeber aus Frankfurt sein können, zeigten sie in der 66. Minute. Nach einem starken Ball von Sebastian Rode war Sebastian Haller auf dem Weg in Richtung Tor. Kasim Adams, der in der ersten Hälfte bereits Gelb gesehen hatte, konnte den Frankfurter Stürmer nur mit einem Foul stoppen - Schiedsrichter Manuel Gräfe hatte keine andere Wahl als den Verteidiger des Feldes zu verweisen. Den anschließenden Freistoss kratzte Baumann aus dem Winkel.

Der Platzverweis gegen Adams markierte den Auftakt für eine spannende Schlussphase. Die Hoffenheimer verlegten sich nun natürlich aufs Verteidigen, die Eintracht drängte auf den Ausgleich. Der TSG bot sich dabei Platz zum Kontern, Szalai verpasste eine Hereingabe von Schulz in der 76. Minute nur knapp. Auf der anderen Seite verhinderte Oliver Baumann in der 83. Minute den Ausgleich, er entschärfte einen Schuss von Makoto Hasebe aus 18 Metern. Eine Minute späte hatte die TSG Glück, dass Mario Gacinovic nach einer Flanke von Kostic völlig freistehend neben das Tor zielte. Der späte Ausgleich für die Eintracht fiel dennoch. Nach einer Ecke köpfte Haller ein (90.) - erneut ein spätes Gegentor für die TSG. Und es kam noch bitterer für die Hoffenheimer, die sich nicht für eine starke Leistung belohnten. Pacienca, in der 80. Minute eingewechselt, kam nach einer Flanke von Haller in der 96. Minute zum Kopfball und traf zum 3:2. Ein bitterer Nackenschlag für die Hoffenheimer. Wieder einmal ließen die Kraichgauer spät Punkte liegen.

So spielte die TSG: Baumann, Adams, Grillitsch, Posch, Brenet, Schulz, Demirbay (37. Szalai), Amiri (82. Amade), Kramaric, Joelinton, Belfodil (78. Nelson)