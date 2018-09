Düsseldorf. (jog/run) Das war wirklich völlig unnötig. Obwohl die TSG 1899 Hoffenheim das Spiel 90 Minuten lang domnierte, unterlag das Team von Trainer Julan Nagelsmann gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1). Die Kraichgauer boten insgesamt eine enttäuschende Leistung.

Hoffenheim diktierte gegen die tief stehenden Gastgeber von der ersten Minute an das Spiel. Bis zur 32. Minute ergaben sich für die Gäste aber kaum zwingende Torchancen. Dann hätte es im Kasten von Fortuna-Keeper Michael Rensing aber klingeln müssen. Joelinton setzte sich auf der rechten Seite gekonnt durch und passte vors Tor. Andrej Kramaric musste den Ball eigentlich nur noch über die Linie drücken. Der Kroate schoss sich allerdings selbst an und der Ball trudelte am Tor vorbei.

Und so kam es, wie es kommen musste! Die Düsseldorfer schlugen mit ihrer ersten Torannäherung eiskalt zu. Jean Zimmer flankte von der reichten Seite scharf vors Tor, Morales ließ mit einem platzierten Kopfball Hoffe-Keeper Oliver Baumann keine Chance (45.).

Nach dem Wechsel bot sich den 40.000 Zuschauern das gleiche Bild. Hoffenheim bestimmte das Spiel, Düsseldorf zog sich an den eigenen Strafraum zurück und verteidigte leidenschaftlich. Außer einem Lattenkracher von Florian Grillitsch (79.) passierte lange Zeit nichts.

Dann wurde es turbulent. Zunächst glich der eingewechselte Reiss Nelson zum 1:1 aus (86.). Im Gegenzug brachte Kevin Vogt den EX-Hoffenheimer Kenan Karaman im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Dodi Lukebakio zum 2:1 (88.).