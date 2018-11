Zuzenhausen. (pami) Wieder einmal wird es nichts mit einer langen Pokalkampagne für die TSG 1899 Hoffenheim. Nach einer schwachen Leistung musste man sich am Mittwoch RB Leipzig mit 0:2 geschlagen geben. Viel Zeit die Niederlage zu verarbeiten bleibt der Elf von Julian Nagelsmann aber nicht. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es gegen Bayer 04 Leverkusen um wichtige drei Punkte in der Bundesliga. Die Werkself konnte in den letzten beiden Spielen überzeugen und insgesamt elf Treffer erzielen - keine leichte Aufgabe für die TSG.

Für das Spiel in der BayArena gibt es noch Steh- und Sitzplatzkarten. Diese sind am Stadion an der Gästekasse zu kaufen, die am Spieltag ab 11.30 Uhr öffnet. Die wichtigsten Informationen für eine sorgenfreie Anreise können Sie der Hoffenheimer Website entnehmen. Dort sind alle relevanten Daten aufgelistet.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Das Spiel überträgt der Pay-TV Sender Sky live. Ab 14.00 Uhr meldet sich Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel wird anschließend kommentiert von Toni Tomic, in der Konferenz ist Tom Bayer am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es ab 18.30 Uhr in der Sportschau der ARD zu sehen.

