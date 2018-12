Zuzenhausen. (pami) Es scheint als habe die TSG Hoffenheim in den letzten Wochen das Siegen verlernt. Der letzte Erfolg datiert vom 10. November (2:1 gegen Augsburg). Seitdem gab es in sieben Spielen zwei Niederlagen in der Champions-League und fünf Unentschieden in der Bundesliga. Dennoch, und das ist die gute Nachricht, haben die Kraichgauer im Kampf um Europa nach wie vor alle Chancen. Zum Jahresabschluss kommt nun der FSV Mainz 05 in die Sinsheimer Arena (Sonntag, 18.00 Uhr).

Für die Partie gegen den Tabellen-Elften gibt es noch Tickets in verschiedenen Bereichen des Stadions. Kaufen können Sie diese über den Online-Shop der TSG, an den bekannten Vorverkaufsstellen oder am Spieltag am Stadion. Die Kassen öffnen ab 15 Uhr. Für eine entspannte Anreise werfen sie am besten einen Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen zur An- und Abreise, sowie zur Parksituation aufgelistet.

Auch die letzte Partie des Jahres wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Moderation übernehmen nach Abpfiff der ersten Partie (Augsburg gegen Wolfsburg) Michael Leopold und Dietmar Hamann. Das Spiel kommentiert Martin Groß.

Bei rnz.de finden Sie wie gewohnt direkt nach Abpfiff den Spielbericht zum Hoffenheimer Auftritt gegen Mainz. Auch die wichtigsten Stimmen aus der Mixed-Zone gibt es zeitnah an gleicher Stelle. Eine ausführliche Analyse gibt es am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind Joachim Klähn und Nikolas Beck.