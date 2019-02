Zuzenhausen. (pami) Was geht in dieser Saison noch für die TSG 1899 Hoffenheim? Nach dem 1:1-Unentschieden stellt sich diese Frage mehr denn je. Im Spiel gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund müssen die Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr) Punkte einfahren, um den Anschluss an die Plätze nach Europa nicht zu verlieren. Dabei müssen die Hoffenheimer allerdings auf Kapitän Kevin Vogt verzichten, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert.

Das Spiel gegen den BVB ist natürlich ausverkauft. Alle Fans, die nach Dortmund reisen, sollten vorab einen Blick auf die Hoffenheimer Website werfen. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anreise und dem Stadionbesuch zusammengefasst.

Alle Daheimgebliebenen können sich das Spiel live im TV ansehen. Der Pay-TV-Sender Sky startet ab 14 Uhr mit den Vorberichten. Es moderiert Britta Hofmann gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Das Spiel kommentiert ab 15.30 Uhr Wolff Fuss, in der Konferenz ist Frank Buschmann zu hören. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

