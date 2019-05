Zuzenhausen. (pami) Zwei Spieltage bleiben der TSG 1899 Hoffenheim noch, um dieses Spielzeit doch noch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Zwei Spiele, die die Kraichgauer gewinnen müssen, wollen sie den Sprung in die Europa-League schaffen. Nach dem jüngsten 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach ist dieses Ziel auch gefährdet. Zum ersten von zwei Europa-Endspielen empfängt die TSG am Samstag Werder Bremen. Für Julian Nagelsmann ist es das letzte Heimspiel als Hoffenheimer Trainer.

Das letzte Heimspiel der Saison ist bereits ausverkauft. Alle Fans, die sich auf den Weg in die Sinsheimer Arena machen, sollten vorab einen Blick auf die Hoffenheimer Vereinswebsite werfen. Dort sind alle relevanten Verkehrsinformationen aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass es bei der Anreise über die A6 in beiden Richtungen zu Verzögerungen kommen kann.

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Alle Hoffenheimer Anhänger, die kein Ticket mehr ergattern konnten, können das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Ab 13.30 Uhr meldet sich Britta Hofmann gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Dietmar Hamann zu den Vorberichten. Das Spiel kommentiert ab 15.30 Uhr Holger Pfandt, in der Konferenz ist Jörg Dahlmann zu hören. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

