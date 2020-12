Von Achim Wittich

Belgrad/Sinsheim. Das Europa-League-Spiel am Donnerstagabend bei Roter Stern Belgrad war schnell abgehakt, Sebastian Rudy richtete nach dem torlosen Remis den Blick flugs auf die Aufgabe am Montag (20.30 Uhr) gegen den FC Augsburg. "Für die Liga müssen wir die positiven Erlebnisse des Gruppensiegs mitnehmen, das muss Aufwind geben, jetzt muss endlich wieder ein Dreier her", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Mit vier Siegen und dem Punkt bei den Serben ist "Hoffe" bisher souverän gegen die unterlegene Konkurrenz zu Werke gegangen, hat dafür aber im Ligaalltag seit dem furiosen 4:1 am zweiten Spieltag gegen die Bayern nicht mehr gewonnen. Ein Sieg gegen die "Puppenspieler" aus der Fuggerstadt ist auch deshalb so wichtig, weil anschließend mit den Auswärtspartien in Leverkusen (13.12.) und Gladbach (19.12.) sowie dem Heimspiel gegen Leipzig (16.12.) drei Hochkaräter auf die Kraichgauer warten.

Ein einziges Gegentor hat die TSG in den fünf Partien auf internationalem Parkett hinnehmen müssen. "Am Montag wollen wir unsere defensive Stabilität auch gegen Augsburg zeigen", kündigte Torwart Oliver Baumann an. Ganz so sicher wie den Tower of London bewachen seine Vorderleute allerdings das eigene Tor im Liga-Geschäft bisher nicht. In den neun Begegnungen musste 1899 bereits 16 Gegentreffer hinnehmen.

Immerhin: Die europäischen Erfolge machen sich für den Dorfklub auch finanziell äußerst positiv bemerkbar, was gerade in Corona-Zeiten besonders gut tut. Knapp sieben Millionen Euro wurden bisher in die Kasse gespült. Für einen Erfolg gibt’s nämlich vom Europäischen Fußball Verband (Uefa) stolze 570.000 Euro, immer noch 190.000 bei einer Punkteteilung. Die Teilnahme am Wettbewerb wird mit einer Startprämie von 2,9 Millionen Euro versüßt und als Gruppenerster kassiert "Hoffe" noch ein Milliönchen. Recht leicht verdientes Geld angesichts der zweitklassigen Gegnerschaft in der Gruppe L.

Sei’s drum, schließlich hat sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß die Auftritte auf internationalem Parkett mit dem sechsten Platz in der abgelaufenen Saison sportlich redlich verdient. "Prominentere Gegner", wie von Hoeneß vor der Gruppenauslosung gewünscht, wird es möglicherweise dann ab Februar 2021 geben. Bis dahin aber hat die TSG – wie bereits viele ihrer Vorgänger leidvoll erfahren mussten – damit zu kämpfen, europäischen Erfolgen keinen Liga-Kater folgen zu lassen. Geht es dort nicht weiter nach oben, wird es für den Bundesliga-Einsteiger Sebastian Hoeneß ungemütlich werden.