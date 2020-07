Zuzenhausen. (miwi) Die U23-Mannschaft des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim bereitet sich gerade auf eine Mammut-Saison vor. In der Regionalliga Südwest treten in der neuen Saison 22 Mannschaften gegeneinander an – 42 Ligaspiele müssen die Schützlinge von Trainer Marco Wildersinn absolvieren, und entsprechend groß soll deshalb die Spielerdecke sein. Beim 3:0-Erfolg beim Verbandsligisten VfR Mannheim waren am Wochenende ein paar Neuzugänge im Einsatz.

Neben den Spielern, die aus der eigenen U19 zur Reserve-Mannschaft des Bundesligisten aufgerückt sind, haben sich die Hoffenheimer mit sechs externen Neuzugängen verstärkt. Weitere könnten folgen. "Wir sind noch nicht fertig", sagte Marco Wildersinn, der wie Marcus Mann, neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, in der neuen Saison nach dem neunten Rang zuletzt in der Tabelle ein paar Plätze nach oben klettern möchte.

Dabei helfen sollen Torhüter Robin Balters (18), der von Schott Mainz in den Kraichgau wechselte. Außerdem sind die Offensivspieler Gautier Ott (18, AS Nancy U19), Fisnik Asllani (17, Union Berlin U19) und Abdelkrim Cakar (19, Eintracht Frankfurt U19) neu bei der TSG. In der Defensive sollen Fabian Rüth (19, Bayer Leverkusen U19) und Niklas Kölle (20, FSV Mainz 05 II) helfen.

Insgesamt hat Marco Wildersinn bislang einen guten Eindruck von seiner Mannschaft gewonnen. "Die Jungs arbeiten gut, wir haben viel Talent im Kader", erklärt der Fußballlehrer. Bis zum geplanten Liga-Auftakt am ersten September-Wochenende gegen die U23 des FSV Mainz 05 werden der Trainer und der NLZ-Leiter die Augen nach ein, zwei Verstärkungen offen halten – außerdem macht Wildersinn seine Spieler fit für die vielen Spiele der nächsten Monate.