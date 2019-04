Zuzenhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss in den kommenden Wochen wohl ohne seinen brasilianischen Stürmer Joelinton auskommen. Der 22-Jährige erlitt im Spiel gegen Bayer Leverkusen (4:1) einen Einriss der vorderen Syndesmose im linken Knöchel und fällt «vorerst» aus. Dies teilten die Hoffenheimer nach einer MRT-Untersuchung in Heidelberg am Montagabend mit.

«Das ist natürlich sowohl für Joe als auch für uns eine ärgerliche Nachricht», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Joelinton ist im stark besetzten Angriff der Kraichgauer quasi gesetzt und hat in dieser Bundesliga-Saison schon sieben Tore und sieben Vorlagen verbucht.