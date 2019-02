Zuzenhausen. (jog) Kurz vor Schließung des Transferfensters in England hat die TSG 1899 Hoffenheim am späten Donnerstagabend noch einmal ein Geschäft abgeschlossen: Havard Nordtveit, 28-jähriger norwegischer Nationalspieler, wechselt ab sofort zum Premier-League-Klub FC Fulham. "Hoffe" gibt den Defensivspezialisten bis Saisonende ab und kassiert laut RNZ-Informationen dafür eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro. Nordtveits Vertrag im Kraichgau läuft noch bis 2022.

"Fulham hat uns am Mittwoch ein reizvolles Angebot vorgelegt", sagt TSG-Manager Alexander Rosen, "nach iuntensiven und guten Gesprächen mit dem Spieler haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, darauf einzugehen, da es auch sportlich absolut Sinn macht." Der "Wikinger" leidet derzeit noch an einer Entzündung am Schienbein, soll aber den akut abstiegsbedrohten Westlondonern helfen, den Klassenerhalt am legendären "Craven Cottage" - mit der Jagdhütte im Stadion - zu sichern. Im Moment ist das Team von Cheftrainer Claudio Ranieri (67), dem auch der Ludwigshafener André Schürrle angehört, Vorletzter und hat bereits 53 Gegentreffer kassiert.

Nordtveit konnte in Hoffenheim nie richtig Fuß fassen. In eineinhalb Jahren kam er auf 23 Bundesliga-Einsätze. "Howie ist ein klasse Typ und erfahrener Spieler, der auch aufgrund von einigen Verletzungen in dieser Saison nicht die Konstanz auf den Platz bringen konnte, zu der er in der Lage ist", meint Rosen.

Die TSG hat derweil in der Wintertransfer-Periode ihren Kader ordentlich verschlankt. Akpoguma, Grifo, Kobel, Pires, Zuber, Hoogma und Nordtveit wurden ausgeliehen, also gleich sieben Profis auf einen Streich. Der Norweger kam 2017 für stattliche sieben Millionen Euro von West Ham United nach Nordbaden. Ein endgültiger Abschied vom Dorfverein im Sommer ist nun denkbar.