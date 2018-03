Von Nikolas Beck

Sinsheim. Einen kurzen Augenblick hielt Julian Nagelsmann inne. "Die Zuschauer haben viele Fouls gesehen und wollten wohl Freistöße für uns rausholen", hatte Hoffenheims Trainer gerade versucht, die Frage nach den Pfiffen von den Rängen gegen das eigene Team wegzulächeln. "Schön den Wind aus den Segeln genommen, das habe ich gelernt", scherzte er vom Podium herunter. Und entschied sich dann doch, Stellung zu beziehen. Zu den atmosphärischen Störungen zwischen seiner Mannschaft und dem Publikum, die das magere 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den SC Freiburg zu Tage gebracht hatte.

"Ich habe schon oft gesagt, dass die Entwicklung im Fansegment in die richtige Richtung geht - heute hätten wir uns aber ein bisschen mehr Unterstützung erhofft", räumte Nagelsmann ein: "Wir waren in dieser Saison nie schlechter als Neunter, was machen denn die Fans der Vereine, die hinter uns stehen? Zehnter: stürmen das Feld? Elfter: nehmen einen Spieler mit nach Hause? Zwölfter: machen den Mannschaftsbus kaputt?"

Dabei war es freilich weniger der Tabellenplatz, der einige "Hoffe"-Anhänger immer wieder veranlasste, ihrem Unmut Gehör zu verschaffen. Es war vielmehr die Art und Weise, wie sich das Badenderby in der eisigen Rhein-Neckar-Arena entwickelte. Wenig erwärmend. Freiburg verteidigte tief, brachte im eigenen Ballbesitz aber überhaupt nichts Gefährliches zustande. Und die TSG? Die kam nur zu vereinzelten "Durchbrüchen über die Flügel", wie Nagelsmann feststellte.

"Ein zähes Spiel", gab Kevin Akpoguma offen zu. Das Remis fühle sich vor allem für ihn eher wie eine Niederlage an, so der Verteidiger. Denn: "Der Elfmeter geht auf meine Kappe, den Fehlpass im Zentrum darf ich nicht spielen." In dessen Folge legte Kapitän Kevin Vogt im Strafraum Freiburgs Toptorjäger Nils Petersen, der den anschließenden Elfmeter selbst verwandelte (66. Minute) und so das sehenswerte Freistoßtor von Andrej Kramaric (57.) egalisierte.

Bezeichnend war’s, dass ausgerechnet zwei Standards zu Toren führten. Weil es zu selten gelang, die freien Räume im Zentrum zu nutzen, mussten Vogt und Co. hinten oft querspielen oder gar über Torwart Oliver Baumann komplett neu aufbauen. Sehr zum Missfallen der Südkurve, die sich nach Spielende binnen Minuten leerte. Die wenigen, die verharrten, ärgerten sich noch vielmehr, dass die Kraichgaukicker mit Ausnahme von Torschütze Kramaric und Torhüter Oliver Baumann ebenso schnell in der Kabine verschwanden. Vom Keeper, einer der mit den Fans eigentlich auf einer Wellenlänge funkt, gab’s dafür die gestenreiche Erklärung: Wenn ihr pfeift, pfeifen wir auf den Gang in die Kurve.

Es passt in diese Spielzeit, dass es nun auch mit den Zuschauern der diesmal offiziell ausverkauften Arena Stunk gibt. Von der angekündigten Rückrundenoffensive ist weiterhin nichts zu spüren, aus den letzten acht Spielen sprang nur ein Sieg heraus, Europareisen müssen in der kommenden Saison wohl keine mehr gebucht werden.

Dazu die Gerüchte um Spannungen zwischen Team und Trainer, die freilich genauso dementiert wurden, wie jene zwischen Klub und Geschäftsführer Sport Hansi Flick. Letzterer - so will es jedenfalls der Boulevard wissen - steht unmittelbar vor der Vertragsauflösung. Seinen Dienstwagen hätte der 53-Jährige, der sich laut Klubboss Dietmar Hopp momentan "Zeit nimmt, um sich Gedanken über meine Vorschläge zu machen", angeblich bereits abgegeben.

Während der tschechische Außenverteidiger Pavel Kaderabek die Reaktion der Fans überhaupt nicht nachvollziehen konnte - "das geht nicht, darauf bin ich sauer" - hatte Akpoguma da schon eher ein Einsehen. "Es ist in Ordnung, dass sie pfeifen. Ich glaube, das spiegelt auch ein bisschen unsere Stimmung wider." Dem ist kaum etwas hinzufügen. Bei der TSG rumort es gewaltig.