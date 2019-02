Sinsheim. (pami) Mit einer starken Vorstellung hat sich die TSG 1899 Hoffenheim wieder in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen gebracht. Gegen den Abstiegskandidaten Hannover 96 gewannen die Kraichgauer bei lauem Wetter in Sinsheim mit 3:0 (2:0). Die Tore für das Team von Julian Nagelsmann erzielten Joelinton (7. Minute), Ishak Belfodil (14.) und Kerem Demirbay (80.). Der Sieg fiel gegen erschreckend schwache Gäste allerdings einige Tore zu niedrig aus, die Hoffenheimer ließen vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen liegen.

Drei Veränderungen nahm Trainer Julian Nagelsmann im Vergleich zum 3:3 gegen Borussia Dortmund an seiner Startelf vor. Für Florian Grilitsch, Ermin Bicakcic und Leonardo Bittencourt begannen Kevin Vogt, Nadiem Amiri und Ishak Belfodil. Von Beginn an ließen die Hoffenheimer keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle zu. Nach nur vier Minuten erzielte Joelinton die Führung für die Gastgeber. Nach einem Eckball der Gäste konterte die TSG, dabei nutzte der Brasilianer einen Fehlpass von Julian Korb für sein sechstes Saisontor.

In der 14. Minute schlug Hoffenheim dann ein zweites Mal zu. Nach einem Freistoß von Kerem Demirbay stieg Belfodil in der Mitte hoch und lenkte den Ball mit dem Rücken ins Hannoveraner Tor. Das Tor hielt auch der Überprüfung durch den Videoschiedsrichter stand, Belfodil hatte knapp nicht im Abseits gestanden. Die Gäste kamen das erste Mal in der 26. Minute gefährlich vors Hoffenheimer Tor: Nach einer Ecke traf Kevin Wimmer per Direktabnahme nur das Außennetz.

In der Schlussviertelstunde der ersten 45 Minuten war die TSG dem 3:0 dann wieder näher, als Hannover dem Anschlusstreffer. Nadiem Amiri nach einer Kombination mit Belfodil und Demirbay mit einem Lattenknaller (42.) verpassten allerdings ein weiteres Tor. Zur Pause ärgerten sich die TSG-Anhänger in der nicht ganz ausverkauften Arena wohl lediglich über die schlechte Chancenverwertung ihrer Mannschaft, die ansonsten eine starke Partie ablieferte. Hannover dagegen präsentierte sich tatsächlich wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, blieb auch im Körperlichen Bereich einiges schuldig.

Nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Die TSG war die deutlich bessere Mannschaft, verpasste es aber den Deckel auf die Partie zu schrauben. Hannover schien völlig von der Rolle zu sein, lud die Hoffenheimer mit teilweise haarsträubenden Fehlern immer wieder zu klaren Chancen ein. Die Offensivakteure rund um Nico Schulz, Andrej Kramaric, Belfodil und Joelinton vergaben dabei reihenweise Hochkaräter, scheiterten am Aluminium oder am starken Hannoveraner Keeper Michael Esser. Mitte der zweiten Hälfte hätte die TSG eigentlich mit vier oder fünf Toren führen müssen.

In der 80. Minute sorgte Kerem Demirbay dann doch für die Entscheidung. Nach einer Kombination über die rechte Seite legte Schulz klug ab, der deutsche Nationalspieler traf von der Strafraumkante ins rechte Eck. Vier Minuten später hätte er fast noch einmal nachgelegt, schlenzte den Ball aber an den Pfosten. So blieb es am Ende beim 3:0-Sieg der TSG. Die Hoffenheimer belohnten sich damit für eine starke Leistung und konnten nach zwei Unentschieden in Folge wieder einen Dreier bejubeln. Am nächsten Spieltag geht es für die TSG nach Leipzig (Montag, 25. Februar, 20.30 Uhr).

So spielte die TSG: Baumann, Adams, Vogt, Posch, Kaderabek, Schulz, Amiri, Demirbay, Joelinton (74. Bittencourt), Kramaric (80. Szalai), Belfodil (85. Otto)