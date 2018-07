Zuzenhausen. (pami) Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist immer auch eine Plattform für Spieler aus internationalen Ligen, sich für die großen europäischen Ligen zu empfehlen. Dies hat nun offenbar Jesus Gallardo geschafft. Der mexikanische Nationalspieler, der auch beim Sieg über Deutschland in der Startelf stand, hat laut Medienberichten das Interesse der TSG 1899 Hoffenheim geweckt. So berichtet "ESPN" vom Interesse eines Bundesligaklubs am Linksaußen, der in der Nationalelf als Linksverteidiger eingesetzt wird. In verschiedenen Medien fällt dabei immer wieder der Name der TSG.

Gallardo wechselte erst im vergangenen Winter für fünf Millionen Euro von den UNAM Pumas zu CF Monterrey, die jetzt ein Transferplus erwarten.