Zuzenhausen. (pami) War das der Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde? Am vergangenen Wochenende kämpfte die TSG Hoffenheim beim Auswärtsspiel in Freiburg den dort beheimateten SC mit 4:2 (1:1) nieder. Nach sieben sieglosen Spielen in der Bundesliga ging die TSG damit endlich wieder als Sieger vom Feld. Am Samstag (15.30 Uhr) will Julian Nagelsmann mit seiner Elf nun gegen Fortuna Düsseldorf nachlegen. Nach der Hinspielniederlage haben die Kraichgauer noch eine Rechnung mit der Funkel-Truppe offen - gleich mehrere Hoffenheimer sind aber angeschlagen.

Rund 25 000 Tickets sind bisher für das Spiel verkauft. Über den Online-Shop der TSG, sowie an der Arena sind noch Karten für viele Bereiche des Stadions verfügbar. Für eine entspannte An- und Abreise empfiehlt sich ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Verkehrsinformationen übersichtlich zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass es bei der Fahrt mit dem Auto in beide Richtungen zu Verzögerungen kommen kann.

Auch auf dem heimischen Sofa kann die Partie natürlich live verfolgt werden. Der Pay-TV-Sender Sky beginnt ab 14 Uhr mit den Vorberichten. Die Moderation übernimmt Jessica Libbertz gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund. Um 15.30 meldet sich Marcus Lindemann live aus der Sinsheimer Arena, in der Konferenz ist Klaus Veltmann am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV liefert die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Auf rnz.de finden Sie wie immer direkt nach Abpfiff den aktuellen Spielbericht. Auch die wichtigsten Stimmen liefern wir an gleicher Stelle zeitnah nach. Eine ausführliche Analyse unserer Reporter vor Ort gibt es am Montag in der Printausgabe oder im E-Paper. Für uns in der Arena sind Joachim Klähn und Nikolas Beck.