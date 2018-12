Wolfsburg. (pami/awi) Das dritte Unentschieden in Serie erspielte sich die TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. 2:2 (1:2) endete ein munteres Spiel in der Volkswagen-Arena. Erfreulich war aus Sicht der TSG das Comeback von Benjamin Hübner. Mit ihm sprach unser Reporter vor Ort nach dem Abpfiff ebenso wie mit Unglücksrabe Ermin Bicakcic. Der Bosnier war bei beiden Gegentoren beteiligt.

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim





















Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Am Ende geht das Resultat weitestgehend in Ordnung. Wir haben in den ersten 20 Minuten gut begonnen, nach dem Ausgleich gab es einen Bruch in unserem Spiel. Wir hatten am Schlus sechs Stürmer auf dem Feld."

Benjamin Hübner, TSG Hoffenheim: "Ich wollte eigentlich mit einem Sieg starten. Es ist wohl nicht normal, nach so langer Pause über die volle Distanz zu gehen. Aber ich fühle mich noch ganz gut."

Ermin Bicakcic, TSG Hoffenheim: "Der Ball kommt gefühlt mit 200 Kilometer pro Stunde reingeschossen. Ich rutsche ein bisschen weg und musste irgendwie rangehen, egal wie. Es war halt viel Pech dabei."