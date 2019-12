Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Für Alfred Schreuder kann es gar nicht schnell genug gehen. Die Englische Woche mit dem Auswärtsspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin und dem Hinrundenabschluss am Freitag gegen Dortmund kommt dem Trainer der TSG Hoffenheim gerade recht.

Schließlich fiel es so leichter, das 2:4 am vergangenen Freitag gegen Augsburg abzuhaken. "Nach solch einer Niederlage am Freitag wollen auch die Spieler am liebsten gleich am Samstag wieder spielen", sagte Schreuder während der Pressekonferenz am Montagvormittag. Man habe das Augsburg-Spiel kurz analysiert, ein paar Szenen angeschaut - und dann den Fokus auf den starken Berliner Aufsteiger gelegt. Die ganz besondere Atmosphäre, die an der Alten Försterei in Köpenick herrscht, kennt der Niederländer bislang nur aus dem Fernsehen. "Da hat man schon gesehen, wie die Stimmung die Mannschaft mitreißen kann - wegen solchen Partien spielen wir alle Fußball."

Einen besonderen Druck verspüre Schreuder aufgrund der vergangenen vier Spiele mit nur einem Punkt nicht. "Ich will jedes Spiel gewinnen, deswegen hast du in jedem Spiel Druck", sagte der 47-Jährige. Man müsse die Situation stets realistisch einschätzen und sehen, dass man nicht einfach jede Partie gewinnen kann: "Aber wir müssen jedes Spiel angehen, um es zu gewinnen. Diese Überzeugung und diese Ausstrahlung musst du als Trainer haben."

Mit rund 800 Fans und nahezu komplettem Kader reist die TSG in die Hauptstadt. Ob die wiedergenesenen Stamm-Innenverteidiger Kapitän Kevin Vogt und Benjamin Hübner, die gegen Augsburg zwar im Kader, aber nicht auf dem Feld standen, wieder von Beginn an auflaufen werden, ließ Schreuder offen. "Sie sind fit, aber ob sie spielen werden, wissen wir noch nicht." Ebenfalls wieder zur Verfügung steht Stefan Posch nach seiner abgesessenen Gelbsperre.