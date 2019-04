Zuzenhausen. (pami) "Ich kann den vierten Platz nicht versprechen, aber wir bemühen uns." Beim RNZ-Sportforum am Dienstag gab sich Julian Nagelsmann selbstbewusst gegenüber den restlichen fünf Spielen der laufenden Bundesligasaison. Am Samstagabend um 20.30 Uhr kann die TSG diese Aussage im Duell mit dem FC Schalke 04 untermauern. Das Duell mit den Königsblauen will Nagelsmann mit seiner Elf dominant angehen, um die Emotionen aus dem Spiel zu halten.

