Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die Bundesliga-Saison der TSG Hoffenheim, die Sportchef Alexander Rosen als die wohl außergewöhnlichste aller Zeiten bezeichnet, ist um ein Kuriosum reicher: Völlig überraschend hat der Tabellen-Siebte, nach wie vor aussichtsreich im Rennen um einen Europapokal-Platz, am Dienstagvormittag die sofortige Trennung von Cheftrainer Alfred Schreuder bekannt gegeben.

Hintergrund Geschichte ohne Happy End - Das Jahr mit Alfred Schreuder 347 Tage nach seiner Vorstellung als Trainer der von 1899 Hoffenheim musste der Nachfolger von Julian Nagelsmann wieder gehen. Alfred Schreuder und die TSG: eine Geschichte ohne Happy End. [+] Lesen Sie mehr Geschichte ohne Happy End - Das Jahr mit Alfred Schreuder 347 Tage nach seiner Vorstellung als Trainer der von 1899 Hoffenheim musste der Nachfolger von Julian Nagelsmann wieder gehen. Alfred Schreuder und die TSG: eine Geschichte ohne Happy End. > Evolution statt Revolution titelte die RNZ am 20 März 2019, nachdem die TSG bekannt gegeben hatte, den bisherigen Assistenztrainer von Ajax Amsterdam, der bis Januar 2018 schon Co-Trainer in "Hoffe" war, zum neuen Chefcoach zu befördern. Ein Trainer mit "Stallgeruch" sollte die erfolgreiche Arbeit Nagelsmanns fortsetzen. Dass man sich gegenseitig kennt und schätzt, sei ein großer Vorteil, hieß es damals. Umso überraschender wirken daher nun die unüberbrückbaren Differenzen. > Schreuder sitzt auf dem Schleudersitz hieß es schon Anfang Oktober. Mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen ging es zum FC Bayern. Den dortigen 2:1-Erfolg konnte Alexander Rosen nur bedingt genießen: "Was passiert hier eigentlich?", fragte der TSG-Sportchef. Keinerlei Anzeichen für Zweifel am Trainer gebe es im Klub und "irgendein Schmierfink haut was raus". Rosen: "Ich kapiere das nicht." > Kritik am Kader äußerte Schreuder zum Jahresausklang. Bei seiner Zusage im März, also vor den Abgängen von Demirbay, Amiri, Schulz und Joelinton, habe das Team noch ein anderes Gesicht gehabt, betonte der Niederländer mehrfach. Nach dem 2:4 im eigenen Stadion gegen Augsburg (13.12.) forderte er im Winter vor allem für die Offensive Verstärkung. > Der Kapitän geht von Bord, als der TSG-Dampfer gerade wieder auf Kurs gekommen ist. Nicht im Kader beim 2:0 in Berlin, ohne Einsatzzeit beim 2:1 gegen Dortmund: Erst gab Kevin Vogt die Binde ab, dann ließ er sich nach Bremen verleihen. "Kevin weiß, warum er nicht spielt", sagte Schreuder. Die Entscheidung habe rein sportliche Gründe – zwischenmenschliche lagen aber auf der Hand. > Historische Heimniederlagen setzte es zuhauf. Auch darum hatte Schreuder bis zuletzt bei den Fans einen schweren Stand. Das 0:3 gegen Hertha BSC zum Re-Start am 16. Mai war bereits die achte Pleite mit den Gegentoren 32 bis 34 im eigenen Stadion. Vier davon kassierte die TSG in Überzahl von Mainz (24.11.). Beim 0:6 gegen München verhinderte nur ein Nichtangriffspakt wegen der Hopp-Schmähungen ein noch schlimmeres Debakel (29.02.). > Im Endspurt um Europa hat Schreuder die TSG durch acht Punkte aus vier Spielen eigentlich in eine gute Ausgangslage gebracht. Sechs Zähler aus den verbleibenden Partien gegen Leipzig, in Augsburg, gegen Union und in Dortmund könnten für Rang sieben und die Qualifikation für die Europa League reichen. Die müssen nun ohne Alfred Schreuder geholt werden. (nb)

Ein Paukenschlag vier Spiele vor Schluss, über dessen genaue Hintergründe Rosen am gestrigen Dienstag natürlich nicht sprechen wollte. Nach der Partie am Samstag in Düsseldorf (2:2) "sei eine große Dynamik" in die Gespräche zwischen Trainer und Verantwortlichen gekommen, berichtete der 41-Jährige lediglich.

Darin habe sich abgezeichnet, dass sich die Wege zwischen TSG und dem niederländischen Coach trotz dessen Vertrags bis 2022 schon im Sommer trennen werden. Am Ende des Austauschs, der am Montag bis spät in die Nacht angedauert habe, sei man jedoch beidseitig überzeugt gewesen, die Zusammenarbeit besser direkt zu beenden. "Unterschiedliche Auffassungen in wichtigen Detailfragen über die Ausrichtung des Klubs sowie den weiteren gemeinsamen Weg" führt Rosen an.

Dies könne man nicht an einer Thematik festmachen und schon gar nicht an einzelnen Personalfragen, betonte Rosen. Wenngleich: "Es ist klar, dass in einer fast täglichen Kommunikation, Spielerpersonalien auch ein Thema der Diskussion sind."

Zuletzt war immer wieder über Differenzen bezüglich der Zukunft von Rekordspieler Sebastian Rudy spekuliert worden: Alfred Schreuder hält große Stücke auf die Leihgabe von Schalke 04. Im Verein soll man von einer Weiterverpflichtung des 30-Jährigen eher Abstand genommen haben.

"Leider konnten wir uns nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, wie wir die TSG in die Zukunft führen möchten", wird Schreuder in einem Statement des Vereins zitiert. Er bedauere diese Entwicklung: "Dass man unterschiedliche Meinungen hat, ist im Berufsleben aber nun einmal nicht ungewöhnlich."

Solch ein Abschied sei auch immer emotional, berichtete Rosen von der Reaktion des Teams. Zumal das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft grundsätzlich intakt gewesen sei: "Es gab keine Eskalationen oder Vorfälle, die uns zu diesem Schritt genötigt hätten."

Matthias Kaltenbach ist als einer von sechs Verantwortlichen bis Saisonende für das Profiteam zuständig. Foto: APF

Die Spieler, die am Dienstagvormittag zur eigentlichen Trainingszeit in Kenntnis gesetzt und dann erst einmal nach Hause geschickt wurden, werden in den kommenden zweieinhalb Wochen von den bisherigen Co-Trainern Matthias Kaltenbach, Timo Groß und Michael Rechner betreut.

Neu hinzu kommen der bisherige U 19-Coach Marcel Rapp sowie Kai Herdling (U 16). Die Zusammenarbeit mit Schreuders Bruder Dick wurde ebenfalls beendet. Zunächst einmal soll eine klare Rollenverteilung stattfinden. Eine "Doppelspitze" hält Rosen dabei für wahrscheinlich. Auch er selbst werde künftig noch näher an der Mannschaft sein.

Was Rosen im Endspurt der Saison erwartet, lebte er auf dem Podium vor: voller Fokus auf die ausstehenden Aufgaben. Von "Scheuklappen" war die Rede. Es gebe schließlich nicht mehr viel zu verlieren – aber noch eine ganze Menge zu gewinnen. "Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, zu bilanzieren oder zurückzublicken", sagte der Sportchef.

Und doch wird "Hoffe" schon bald von der Vergangenheit eingeholt. Spiel eins nach der kurzen Ära Schreuder steigt am Freitag in der PreZero Arena. Dann ist RB Leipzig zu Gast in Sinsheim – mit Schreuders Vorgänger Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. Die Suche nach "Nagelsmann 2.0" beginnt indes von neuem.