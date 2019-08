Zuzznhausen. (run) Rund zwölf Millionen Euro Ablöse zahlt die TSG Hoffenheim für Zugang Diadie Samassékou an RB Salzburg. Der Nationalspieler aus Mali ist somit der Rekordtransfer in der Geschichte des Bundesligisten aus dem Kraichgau. Glaubt man dem früheren TSG-Geschäftsführer Ernst Tanner ist das Geld sehr gut angelegt. Tanner, der seit Sommer 2018 als Sportdirektor in der MLS für Philadelphia Union arbeitet, kennt Samassekou sehr gut. Als Leiter der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig hatte er seine Entwicklung jahrelang genau im Blick.

„Samassekou ist ein hervorragender Balleroberer, der auch technisch sehr stark ist. Er passt mit seiner Spielweise sehr gut zu einer aktiv agierenden Mannschaft wie Hoffenheim", sagt Tanner und ergänzt: "Man kann Alex Rosen zu dieser Top-Verpflichtung nur gratulieren. Ich bin überzeugt, dass Samassekou eine echte Verstärkung für Hoffenheim ist.“

Beim Bundesliga-Auftakt der TSG am Sonntag in Frankfurt (Anpfiff 15.30 Uhr) dürfte Samassékou für die Startelf noch nicht in Frage kommen. In den Wochen danach ist er für eine Position im zentralen Mittelfeld aber fest eingeplant.