Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Die erste Nachricht: Das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Hertha BSC Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) findet statt. Und zwar als Geisterspiel, so wie jede andere Partie am Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Was danach passiert, weiß niemand ganz genau. Am Montag wird es eine Außerordentliche Mitgliederversammlung aller 36 Erst- und Zweitligisten in Frankfurt geben. Dort wird die weitere Vorgehensweise besprochen und gegenseitig abgestimmt.

"Es gibt ein Empfehlungsschreiben der DFL, wie mit dem Spieltag umzugehen ist", sagte "Hoffes" Geschäftsführer Dr. Peter Görlich auf RNZ-Nachfrage, "die Entscheidung als solche haben wir gemeinschaftlich in mehreren Runden getroffen, bevor eine öffentliche Behörde mit uns gesprochen hat. Weil wir als TSG glauben, dass wir uns dieser Krisensituation stellen und diese Infektionskette unterbrechen müssen. Am Ende des Tages sind wir Veranstalter und müssen die Verantwortung übernehmen."

Unter anderem wird heute in der PreZero-Arena trainiert 🏟️



Der Vorbericht zu #TSGBSC



🌐 https://t.co/WVw4HzqXdv pic.twitter.com/zpL6FLchTj — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) March 12, 2020

Sein Amtskollege Frank Briel stellte sachlich fest, es handle sich um "eine extrem dynamische Entwicklung", die in Zeiten des Coronavirus schwer zu prognostizieren sei. "Es ist wichtig, dass man diesen Schritt gegangen ist", ergänzte Briel. Ein Spieltag unter Ausschluss von Zuschauern, einem Teil der Medienvertreter und mit reduziertem Personalstand im Stadion hat es in der Bundesliga-Historie noch nie gegeben. Jeder habe diese Woche beim Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln "einen Vorgeschmack erhalten, wie sich das anfühlt", so Briel.

Das Hoffenheimer Trainerteam und die Profimannschaft stellen sich auf die ungewohnte Situation ein. "Wir werden heute im Sinsheimer Stadion trainieren", berichtete Cheftrainer Alfred Schreuder über sportliche Sofortmaßnahmen, um das Gefühl für eine leere Arena zu kriegen und den Ausnahmezustand am Samstag zu simulieren. "Es ist ein bisschen komisch, du hörst alles", ordnete Schreuder das Bevorstehende ein.

Die Verantwortlichen des Kraichgauklubs appellierten eindringlich an die eigenen Fans, zu Hause zu bleiben und sich nicht vor dem Stadion aufzuhalten. Es soll allerdings aufmunternde Botschaften der TSG-Anhänger in der Südkurve geben, die sich an die Mannschaft richten.

Schreuder hofft trotz der besonderen Umstände auf ein gutes Ergebnis gegen die "Alte Dame" aus dem Westend, die mit 28 Punkten auf Rang 13 im Tableau steht. Für "Hoffe" hingegen geht es weiterhin um Europa, man könnte mit einem Dreier auf Rang sechs oder sieben springen. "Wir werden einfach versuchen, gut mit der Situation umzugehen", so Schreuder über die Marschroute seines Teams.

Die letzte und beste Nachricht: Bei der TSG Hoffenheim sind alle gesund. Lediglich bei einem Mitarbeiter der Reha-Abteilung bestand nach einem Heimaturlaub in Südkorea Coronavirus-Verdacht. "Er hat aber einen negativen Befund und war auch nicht in einem Krisengebiet", gab Peter Görlich Entwarnung. Er sei nach seinem Urlaub nur vorsorglich gebeten worden daheim zu bleiben.

Die Pressekonferenz endete anders als sonst. "Bleiben Sie gesund", sagte TSG-Pressesprecher Holger Kliem. Ein besseres Schlusswort gibt es in Zeiten von Infektionsketten statt Vierer- oder Dreierkette nicht.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 15.45 Uhr

Zuzenhausen. (dpa/lsw) Vor dem Geisterspiel gegen Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim die eigenen Fans zur Vernunft gerufen. "Wir appellieren an die Fans: Kommt bitte nicht zum Stadion. Das ist nicht im Sinne der Sache", sagte Hoffenheims Geschäftsführer Peter Görlich am Donnerstag.

Wegen des Coronavirus wird der komplette Bundesliga-Spieltag ohne Zuschauer ausgetragen. Bei den ebenfalls vor leeren Rängen ausgetragenen Partien Gladbach gegen Köln und Paris gegen Dortmund war am Mittwoch zu beobachten, wie sich die Fans stattdessen vor dem Stadion versammelten.

Trainer Alfred Schreuder antwortete auf die Frage, ob die neue Situation ohne Zuschauer auch Vorteile bringe, knapp: "Ich glaube, in dieser Situation dürfen wir nicht über Vorteile reden." Vor zwei Wochen hatte es in Sinsheim gegen den FC Bayern (0:6) noch das Skandalspiel mit Beleidigungen gegen Dietmar Hopp gegeben.