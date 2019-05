Mönchengladbach. (pami) Wer sich fragt, wieso die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Spielzeit höchstwahrscheinlich die erneute Qualifikation für die Champions-League verpassen wird, kann das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach als Beispiel heranziehen. Beim 2:2 (1:0)-Unentschieden im Borussia-Park ließ die TSG wie so oft in dieser Spielzeit klarste Möglichkeiten ungenutzt und gab gleich zweimal die Führung aus der Hand. Pavel Kaderabek brachte die Kraichgauer in der 33. Minute in Führung, Matthias Ginter glich in der 72. Minute aus. Das zweite Hoffenheimer Tor durch Nadiem Amiri (79.) egalisierte Josip Drmic fünf Minuten später.

Im Vergleich zum bitteren 1:4 gegen den VfL Wolfsburg veränderte Julian Nagelsmann sein Team auf zwei Positionen. Stefan Posch und Kerem Demirbay ersetzten Kasim Adams und Nadiem Amiri, die beide auf der Bank Platz nahmen. Wie so oft in dieser Spielzeit kamen die Hoffenheimer gut ins Spiel und hatten die ersten Chancen auf ihrer Seite. Demirbay mit einem Schlenzer und Andrej Kramaric mit einem Heber hatten zu Beginn die ersten Möglichkeiten.

Im Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gladbacher zwar ein wenig besser ins Spiel, hatten ihrerseits durch einen Freistoss von Florian Neuhaus die Möglichkeit auf die Führung (25. Minute), das bessere Team blieb aber die TSG. Die Gäste intensivierten ihre Bemühungen ab der 30. Minute wieder, Gladbachs Torwart Jan Sommer musste gleich mehrfach in höchster Not gegen Kramaric und Szalai parieren. Kurz darauf war aber auch der stark spielende Borussia-Schlussmann geschlagen. Bei einer Ecke stahl sich Pavel Kaderabek davon und nickte den Ball zur Hoffenheimer Führung ein (33.), die zu diesem Zeitpunkt hoch verdient war.

Nur drei Minuten später hätte Szalai erhöhen können, Sommer lenkte den Kopfball des Ungarn allerdings noch mit den Fingerspitzen an die Latte. Die folgende Flanke von Nico Schulz köpfte Ermin Bicakcic neben den Pfosten. Mit der Führung, die um einige Tore höher hätte ausfallen können, ging es in die Pause. 16:1 Torschüsse für die TSG belegen die Dominanz der Nagelsmann-Elf.

Unverändert kam die TSG aus der Pause, unverändert auch das Bild auf dem Platz. Die TSG drängte in Richtung des Gladbacher Tores, ließ aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Szalai wurde bei einem Konter von Belfodil am Elfmeterpunkt freigespielt, Sommer ahnte aber die Ecke (59.) Kurz darauf hatte auch das "Krokodil" die Chance auf einen Treffer, vergab aber freistehend vor dem Gladbacher Tor. Ein Abspiel auf Kramaric wäre hier die bessere Idee gewesen. In der 70. Minute kam eben jener Kramaric nach einer Ecke von Demirbay am Fünfer zum Abschluss, brachte den Ball aber nicht im leeren Gladbacher Tor unter.

Durch den Hoffenheimer Chancenwucher blieben die Gladbacher im Spiel - und es kam was kommen musste. Nach einem abgeblockten Neuhaus-Schuss kam Matthias Ginter am Fünfmeterraum an den Ball und traf zum Ausgleich (72.). Ein sehr schmeichelhafter Ausgleich für die Gladbacher, die bis dahin nahezu chancenlos waren. Vier Minuten nach dem 1:1 bot sich Thorgan Hazard sogar die Chance auf den zweiten Gladbacher Treffer, Oliver Baumann konnte den wuchtigen Abschluss des Belgiers aus spitzem Winkel gerade noch parieren.

Die TSG zeigte die richtige Reaktion auf das Gegentor. Nico Schulz wurde links im Strafraum freigespielt, traf aber nur die Latte. Nach mehrern Abprallern landete der Ball beim gerade erst eingewechselten Nadiem Amiri, der ihn per Volley im Gladbacher Tor versenkte. Nach zahlreichen Großchancen benötigte die TSG ein Traumtor, um das zweite Tor nachzulegen. Doch auch dieses sollte den Kraichgauern nicht ausreichen. Der gerade erst eingewechselte Josip Drmic wurde von Ibrahima Traore im Strafraum bedient und schob zum 2:2 ein (84.). Ein absolut unnötiges Unentschieden aus Sicht der TSG.

So spielte die TSG: Baumann, Bicakcic, Vogt, Posch (67. Adams), Schulz, Grillitsch, Kaderabek, Kramaric (75. Amiri), Demirbay, Szalai (85. Nelson), Belfodil