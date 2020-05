Von Achim Wittich

Sinsheim. Nach dem misslungen Neustart gegen Hertha BSC Berlin (0:3) und nunmehr sechs sieglosen Spielen in Serie will die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) beim Aufsteiger und Tabellenschlusslicht SC Paderborn endlich wieder gewinnen. Die Aussichten hierfür sind gut, denn in bisher fünf Duellen verloren die Kraichgauer noch nicht gegen die Ostwestfalen (3 Siege/2 Remis). Und nicht nur das: 1899 kassierte dabei noch kein einziges Gegentor. Und auch das Hinspiel war eine eindeutige Angelegenheit: Nach 25 Minuten bereits stand der 3:0-Endstand für die TSG fest.

Verzichten muss "Hoffe"-Trainer Alfred Schreuder am Samstag allerdings weiter auf Torjäger Andrej Kramaric: "Nein, er ist nicht fit", bestätigte der Niederländer auf der gestrigen virtuellen Pressekonferenz. Der Kroate könne noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und Schreuder rechnet damit, dass der Vizeweltmeister, der immer wieder mit Verletzungsproblemen kämpft, frühestens in 14 Tagen wieder zur Verfügung steht.

Vorm kommenden Gegner zeugt Hoffenheims Coach trotz des fast schon sicheren Abstiegs viel Respekt: "Sie spielen immer mit sehr, sehr viel Mut und Leidenschaft und immer auf Sieg. Schreuder glaubt auch diesmal an ein forsches Auftreten der Paderborner. Wieder einsatzfähig wären Håvard Nordtveit und Diadie Samassékou.