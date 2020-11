Zuzenhausen. (awi) Die TSG Hoffenheim will nach zwei Siegen in der Europa League weiter durchstarten. An diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL Nitro und DAZN) empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß Slovan Liberec in der Sinsheimer Arena.

Gelingt gegen die Tschechen der dritte Erfolg, ist die Gruppenphase so gut wie überstanden.

Weiter nicht mit dabei sind Andrej Kramaric, Kasim Adams, Pavel Kaderabek und Kapitän Benjamin Hübner. Auch Stefan Posch (Sprunggelenksverletzung) und Dennis Geiger (Mittelhandbruch) fehlen.

Liberec hat bei einem Sieg und einer Niederlage drei Punkte auf dem Konto. "Mit neun Punkten können wir die Tür richtig weit aufstoßen", will Hoeneß vor den drei Rückspielen das Weiterkommen fast schon in trockene Tücher gebracht haben. Auch die internationale Partie findet ohne Zuschauer statt.