Bremen. (dpa) Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim kann am Sonntagabend wie geplant stattfinden. Nachdem zwei Werder-Profis am Vortrag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden waren, ergaben neues Tests bei Spielern und Trainern des Bremer Fußball-Bundesligisten am Freitag keinen weiteren positiven Corona-Befund. "Die Spieler sind gerade auf dem Trainingsgelände. Das Spiel ist nicht gefährdet", sagte Sportchef Frank Baumann am späten Nachmittag bei einer Online-Pressekonferenz.

Am Donnerstag war zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ein Werder-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Baumann bestätigte am Freitag, dass es sich dabei um den deutschen U21-Nationalspieler Felix Agu handelt. "Er hat leichte corona-typische Symptome bekommen. Trotzdem geht es ihm gut, das ist nichts Schlimmes", sagte der Geschäftsführer Fußball.

Trotz negativer Testergebnisse bekamen auch ein Mannschaftskollege und ein Mitglied des Funktionsteams eine zweiwöchige häusliche Quarantäne verordnet. Sie wurden vom zuständigen Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft. Bei dem Spieler handelt es sich um den niederländischen Neuzugang Tahith Chong, wie Baumann am Freitag bestätigte. Er teilt sich vor Spielen ein Hotelzimmer mit Agu. Beide werden nun in den nächsten beiden Partien gegen Hoffenheim (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky) und bei Eintracht Frankfurt fehlen.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 18.59 Uhr

Das "Europapokal-Baby" der Familie Grillitsch ist da

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Keine zwölf Stunden nachdem Sebastian Hoeneß auf dem Podium Platz genommen hatte, um über den 2:0-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad bei seinem Trainer-Debüt in der Europa League zu sprechen, war Hoffenheims Trainer am Freitagvormittag erneut gefragt. Nach Belgrad ist vor Bremen.

Am Sonntag um 18 Uhr (Sky) geht's in der Liga bei Werder auf den Rasen. "Aktuell gehe ich davon aus, dass das Spiel stattfindet", sagte Hoeneß nach der freiwilligen Quarantäne, in die sich die Bremer nach einem positiven Corona-Test begeben hatten, bis weitere Testergebnisse vorliegen.

"Natürlich stört so etwas die Vorbereitung", weiß Hoeneß. Er spricht schließlich aus Erfahrung: Andrej Kramaric, Kasim Adams und Pavel Kaderabek, die drei TSG-Profis, die sich in der vergangenen Woche vor der Partie gegen Dortmund in Quarantäne begeben hatten, fehlen nach wie vor, so Hoeneß.

Ob Florian Grillitsch dabei sein wird, ist aktuell noch offen. Der Österreicher hatte sich in der Halbzeit gegen Belgrad auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, weil bei seiner Lebensgefährtin die Wehen eingesetzt hatten. Noch in der Nacht erhielt Hoeneß die frohe Kunde, die er gerne weitergab: "Seinen beiden Frauen geht es gut", schmunzelte Hoeneß: "Wir haben ein Europapokal-Baby bekommen."

Jetzt wolle Hoeneß, vor ein paar Monaten selbst zum ersten Mal Vater geworden, seinem Strategen "die Zeit geben, die er braucht".

Für den jungen Bundesliga-Coach ist es eine Stärke seiner Mannschaft, "dass sie in der Lage ist, schwierige Situationen zu meistern". Egal ob Spielvorbereitungen, die der Virus durcheinander wirbelt oder ungeplante Auswechslungen - "Hoffe" ist bereit, auch für die Dienstreise zu den Stadtmusikanten. Ein Verein, für den Hoeneß, das gab er unumwunden zu, durchaus Sympathien hegt. "Ich mag den Klub", sagte der 38-Jährige und sprach von der großen Tradition, vielen Emotionen und gleichzeitig stets bescheidenem Auftreten.

https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an ❤️ Ein Beitrag geteilt von Florian Grillitsch (@floriangrillitsch) am Sep 21, 2020 um 10:56 PDT