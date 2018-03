TSG-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich direkt nach dem Spiel in Schalke am Samstag über beleidigende Worte von Linienrichter Schröder beklagt. Foto: APF

Zuzenhausen. (run) Die Geschichte rund um die angebliche Beleidigung von Julian Nagelsmann durch den Schiedsrichter-Assistenten Robert Schröder bekommt ein zusätzliches Kapitel. Wie der "kicker berichtet, wird nun nämlich der DFB aktiv. "Der Kontrollausschuss hat Herrn Nagelsmann angeschrieben, die Vorwürfe zu präzisieren", sagte ein DFB-Sprecher dem Magazin.

Nagelsmann hatte sich direkt nach dem 1:2 der TSG Hoffenheim beim FC Schalke 04 über beleidigende Worte aus dem Mund von Linienrichter Schröder beklagt. Der hatte laut "Bild"-Zeitung auf Nagelsmann Fragen nach der Spielfortsetzung gesagt: "Das erkläre ich doch gerade dem Schiedsrichter. Oder haben Sie einen Dachschaden."

Bereits am Tag nach dem hitzigen Duell hatte Nagelsmann versucht, die Wogen zu glätten. "Am Morgen danach, mit Abstand und Ruhe, ist die Aufregung verflogen und das Thema für mich erledigt. Es wird immer wieder passieren, dass an der Seitenlinie unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen", sagte der 1899-Trainer.

Außerdem schickte er Genesungswünsche in Richtung Schröder. Der Schiedsrichter-Assistent war kurz nach der Pause der Partie auf dem glitschigen Rasen ausgerutscht und hatte sich dabei eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen.