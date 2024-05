> "Help!"-Festival, Rinschheim: Das beliebte Benefizfestival findet am Freitag und Samstag wieder auf dem Lausenberg in Rinschheim statt, und regionale Bands machen dabei die Musik: Am Freitag unterhalten die "Suitable Bastards", "Guardian Angel", "Rocklt!" sowie "Gritzone", am Samstag folgen "Villa!", "Akkordeana", "Hammersbold", "KrizRock", "Should have Known", "5K and the Elephant", "Black Shuck" und "StillRiot".

Die Bands spielen Rockmusik von soft bis hart, dazu verkaufen Buden Essen und Getränke – alles aus der Region und alles für den guten Zweck. Den Samstag widmet der "Help!"-Verein zunächst Kindern und Familien. Von 13.30 bis 18 Uhr können sie Stockbrot überm Feuer backen, sich von Förstern durch den Wald führen lassen oder ab 14 Uhr mit dem Zauberer "Fanthomas" in magische Welten abtauchen. Das komplette Festivalprogramm und weitere Infos finden sich unter www.help-smt.de.

> "Blumen- und Lichterfest", Walldürn: Beim großen "Blumen- und Lichterfest" in Walldürn verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Erlebniswelt. Das vielfältige Angebot, das von traditionellen bis zu innovativen Attraktionen reicht, sowie die Innenhöfe der Stadt, bieten ein abwechslungsreiches Programm bis in die Abendstunden. Der Höfepass lädt dazu ein, die verschiedenen Höfe zu erkunden und mit etwas Glück attraktive Preise zu gewinnen. Attraktionen für alle Altersgruppen sind mit bunten Fahrgeschäften, zahlreichen Unterhaltungsangeboten, einer lebendigen Kunsthandwerkermeile sowie einem Kinderflohmarkt garantiert.

> Brückenfest, Osterburken: Das beliebte Brückenfest wird am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet. Ab 20 Uhr unterhält die Kultband "Free Daze" die Besucher. Der Festsonntag beginnt um 9 Uhr mit dem 14. Stadtlauf "Run for Children". Ab 11 Uhr beginnt der Festbetrieb beim Brückenfest. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und laden zum Einkauf ein. Ein Vergnügungspark für die Kinder sowie Ausstellungen und verschiedene Stände runden das abwechslungsreiche Festprogramm ab.

> Burgfest, Krautheim: Das Krautheimer Burgfest findet am Samstag und Sonntag mit einem großen, attraktiven Festprogramm im Schatten der Stauferburg statt. Start ist am Samstag um 12 Uhr mit verschiedenen Vorführungen und Aktionen, die über den ganzen Tag verteilt sind, bevor ab 20 Uhr mit Live-Musik der Band "The Uniques" der erste Festtag ausklingt. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst an der Stauferburg. Mit dem traditionellen Turmblasen um 18.30 Uhr wird der Festausklang eingeläutet.

> Eberbacher Frühling, Eberbach: Am Wochenende lockt das traditionsreiche Altstadtfest zahlreiche Besucher nach Eberbach: der Eberbacher Frühling. Viele Aktivitäten für Groß und Klein und eine reiche Auswahl an musikalischen Beiträgen von Volksmusik bis Rock, Pop und Jazz werden von Freitag bis Sonntag auf den Plätzen der Altstadt geboten. Auch zahlreiche Schausteller und Vereinsstände laden zum Verweilen ein. Clownerei, Kinderspaß und abendliche Open-Air-Musik-Veranstaltungen sowie der verkaufsoffene Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr versprechen Vergnügen für jede Altersgruppe.

> Frühlingsfest, Mosbach: Das über die Stadtgrenzen weit hinaus bekannte Frühlingsfest wird bis Montagabend in Mosbach gefeiert. Vier Tage Live-Musik in der Innenstadt, Fahrgeschäfte und eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Leckereien werden geboten. Am Sonntag laden außerdem die Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln, Schlendern und Shoppen ein.

> Maimarkt und Regionaltag, Lauda: Unter dem Motto "Kunst und Kultur" präsentieren am Sonntag zahlreiche Künstler aus der Region ihre Kunstwerke und laden zu einem Bummel durch die Altstadt ein. Bereits ab 11 Uhr startet der Krämermarkt auf dem Marktplatz, und rund ums Rathaus findet auch der große Flohmarkt für alle Generationen statt. Von 12 bis 17 Uhr präsentieren zudem die Einzelhändler ihre ganze Vielfalt mit attraktiven Angeboten aus allen Bereichen. Parallel zum Maimarkt findet auch der Regionaltag Heilbronn-Franken statt. Auf dem regionalen Bürgerfest präsentieren sich von 12 bis 18 Uhr über 60 Aussteller. Ein mehrstündiges Bühnenprogramm mit verschiedenen Akteuren, Mundart und Musik lädt zum Verweilen ein.

> Burgrave, Wertheim: Hoch über den Dächern Wertheims liegt die Burg, in der am Samstag der Burgrave stattfindet. Große Künstler der internationalen und nationalen Szene sowie aufstrebende Talente der Region werden die Bühne erobern. Tickets gibt es online unter www.exit-family.de/exit-ruine