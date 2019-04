Zuzenhausen. (pami) Viermal 90 Minuten stehen für die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Saison noch ein - vier Spiele, die die Kraichgauer erfolgreich gestalten müssen, um im dritten Jahr in Folge auf europäischer Bühne zu agieren. Aufgrund der derzeitigen Schwächephase der Frankfurter Eintracht ist sogar der vierte Platz für die Elf von Julian Nagelsmann noch möglich. Am Sonntag um 15.30 Uhr trifft man auf den VfL Wolfsburg, der seinerseits nahezu zum Siegen verdammt ist, um die Chance auf Europa aufrecht zu erhalten. Der TSG winkt bei einem Erfolg die Einstellung des eigenen Rekords.

Das Spiel gegen den VfL ist nahezu ausverkauft, lediglich einige wenige Restkarten sind über den Onlineshop der TSG noch zu haben. Alle, die sich bei vollem Haus auf den Weg ins Stadion machen, sollten vorab einen Blick auf die Vereinshomepage werfen. Dort sind die wichtigsten Informationen zur An- und Abreise mit dem eigenen PKW und den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass es auf der A6 in beiden Richtungen zu Verzögerungen kommen kann, auch aufgrund der zu Ende gehenden Osterferien.

Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel live. Ab 14.30 melden sich Michael Leopold und der Experte Dietmar Hamann zu den Vorberichten, das Spiel wird anschließend kommentiert von Marcus Lindemann. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.00 Uhr.

