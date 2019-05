Mainz. (jog/nb/run) Was für ein Finale! Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG Hoffenheim die Teilnahme an der Europa League verspielt. Im letzten Spiel unter Trainer Julian Nagelsmann kassierten die Kraichgauer eine 2:4 (2:0) in Mainz. Hoffenheim konnte die Frankfurter 1:5-Niederlage in München nicht nutzen. Die Bayern sicherten sich durch den Erfolg den Meistertitel der Saison 2018/2019. Daran änderte auch das 2:0 von Borussia Dortmund in Mönchengladbach nichts mehr.

Hoffenheim gelang in Mainz trotz einer 2:0-Führung kein Sieg. Ishak Belfodil (12.) und Andrej Kramaric (34.) brachten die dominanten Gäste scheinbar sicher in Führung. Die Gelb-Rote-Karte (42.) für den 19 Jahre alten Christoph Baumgartner, der erstmals in der Bundesliga in der Startelf stand, sorgte bei den Mainzern für reichlich Schwung.

Hoffe-Keeper Oliver Baumann musste direkt nach der Pause mehrmals in höchster Not retten. Gegen den Elfmeter-Treffer (Florian Grillitsch hatte Danny Latza gefoult) von Daniel Brosinski war Baumann aber machtlos (66.). Auch beim Mainzer 2:2 und 3:2 durch Jean-Paul Boetius (83 und 90.) war der der TSG-Keeper machtlos. Den Schlusspunkt setzte Jean-Philippe Mateta in der Nachspielzeit.