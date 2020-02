Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Der FC Bayern kommt – und das steigert automatisch den Adrenalinspiegel. Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die TSG 1899 Hoffenheim und Bayern München aufeinander, doch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werden in der Sinsheimer Arena die Voraussetzungen andere sein als beim 2:1-Sensationscoup in der Hinrunde oder beim turbulenten Pokalfight Anfang Februar, als das Starensemble von der Isar letztlich mit 4:3 gewann.

"Hoffe" vor allem plagen Personalsorgen im Sturm. Ishak Belfodil (Kreuzbandriss), Sargis Adamyan, der am Dienstag in Murnau am Sprunggelenk operiert wurde sowie Wintereinkauf Munas Dabbur (riss der Bizepssehne am Knie) werden definitiv ausfallen. Dafür ist Topangreifer Andrej Kramaric nach wiederkehrenden Leistenbeschwerden einsatzbereit. "Er wird heute wieder mittrainieren. Gestern hat Andrej einen Test mit dem Athletiktrainer absolviert, er ist fit und kann spielen", konnte TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder bei der Pressekonferenz Entwarnung geben. Generell habe Hoffenheim "genug Personal und Potenzial, um gefährlich zu sein", ergänzte der Niederländer.

Siehe der 21-jährige Brasilianer Lucas Ribeiro, der in seinem ersten Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach gleich ein wichtiges Tor markierte, nämlich das 1:1 in der Nachspielzeit. Ribeiro hatte sich den Einsatz laut Schreuder verdient. "Lucas hat eine brutale Ausstrahlung", so der Coach, "er ist ein Gewinnertyp und hat keine Angst."

Vor längst ausverkauftem Haus (30.150 Zuschauer) braucht Schreuder seine Schützlinge vor dem Duell mit dem Spitzenreiter nicht großartig zu motivieren: "Gegen die Bayern werden die Jungs volle Kanne da sein." Trotz des Verlusts von Tormaschine Robert Lewandowski (Anbruch der Schienbeinkante) wird es extrem schwer. "Normalerweise ist es ein Vorteil für den Gegner", wägte Schreuder das Fehlen eines Stars wie Lewandowski ab, "andererseits wissen wir nicht, wie sie das lösen werden." Gnabry, Müller oder Coutinho an vorderster Front sind andere Optionen für den aus Bammental stammenden Bayern-Trainer Hansi Flick, der mit dem Pfund des jüngsten 3:0 beim FC Chelsea in den Kraichgau zurückkehrt.

Schreuders unverzagte Marschroute: "Wenn wir mutig sind, dann haben wir eine Chance."

Das Coronavirus hat inzwischen nicht nur Baden-Württemberg, sondern auch die Bundesliga bzw. zwangsläufig die TSG Hoffenheim erreicht. Bei der obligatorischen Sicherheitsbesprechung am Donnerstag für den Knüller am Samstag wurde es thematisiert. Alle seien sensibilisiert, ohne in Panik zu verfallen, verkündete TSG-Pressesprecher Holger Kliem auf RNZ-Nachfrage und empfahl den Stadionbesuchern pragmatisch: "Hände waschen und in die Armbeuge niesen, dann ist schon viel geholfen." Desinfektionsmitel sind ohnehin in der PreZero-Arena vorhanden, Institutionen wie etwa das Rote Kreuz seien schlimmstenfalls "sehr gut vorbereitet".