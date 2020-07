Der griechische Nationalspieler Konstantinos Stafylidis. Foto: APF

Hoffenheim. (pami) Neben den Gerüchten rund um den neuen Hoffenheimer Trainer gibt es auch im Spielerkader die eine oder andere mögliche Veränderung. Laut der türkischen Zeitung "Akşam" soll Außenverteidiger Konstantinos Stafylidis beim türkischen Erstligisten Trabzonspor im Gespräch sein. Nach nur sieben Einsätzen in der abgelaufenen Saison könnte der Linksfuß die TSG nun also bereits wieder verlassen. Vor der Saison war der 26-Jährige aus Augsburg in den Kraichgau gekommen. Der griechische Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2023.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 12.30 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) - Für den Fall eines Scheiterns des Transfers von Wunschtorhüter Gregor Kobel hat der VfB Stuttgart offenbar Alternativkandidaten im Blick. Laut eines "kicker"-Berichts (Donnerstag) hat der Fußball-Bundesligist Kontakt zum Management des ehemaligen U21-Nationaltorwarts Julian Pollersbeck aufgenommen. Der 25-Jährige steht noch bis zum 30. Juni 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag, dürfte den VfB aber eine deutlich geringere Ablösesumme als Kobel kosten.

Dennoch bleibt der bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag stehende Schweizer der Wunschkandidat der Schwaben. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen Stuttgart und Hoffenheim jedoch ins Stocken geraten. Die kolportierten fünf Millionen Euro, die die Hoffenheimer als Ablöse aufrufen sollen, will der VfB nach jetzigem Stand nicht bezahlen. Der 22-jährige Kobel besitzt bei der TSG noch einen Vertrag bis Juni 2021.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 11.25 Uhr

Berlin. (dpa) Der besondere Klang seines Nachnamens gefiel Sebastian Hoeneß zu Schulzeiten nicht immer. "Da gab es schon Situationen, in denen ich mir gewünscht hätte, als Sebastian wahrgenommen zu werden", verriet der Meistercoach der Bayern-Amateure vor dem Start in sein erfolgreichstes Trainer-Jahr. "Der Name polarisiert. Aber ich kenne es nicht anders und habe gelernt, damit umzugehen." Zwölf Monate später winkt dem Sohn des früheren Hertha-Managers Dieter Hoeneß und Neffen des Münchner Club-Patrons Uli Hoeneß ein großer Karrieresprung. Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim soll ihn zum Wunsch-Nachfolger von Alfred Schreuder auserkoren haben.

Der kometenhafte Aufstieg bei seinem "Herzensclub" FC Bayern München mit dem Titelgewinn in der schwierigen Corona-Saison hat nach nur einer Saison als Trainer im Männerfußball Begehrlichkeiten in der Branche geweckt. Der 38-Jährige wird dort nicht als Sohn oder Neffe wahrgenommen, der frühere Jugendcoach von Hertha Zehlendorf und RB Leipzig hat sich als erfolgreicher Trainer etabliert. Die Art und Weise, wie er spielerische Dominanz und defensive Stabilität im Spiel der jungen Bayern-Mannschaft erfolgreich verzahnte, wird als sein großer Verdienst eingestuft.

"Er hatte am Anfang viele Vorurteile, weil er auch Hoeneß heißt. Ich bin ganz glücklich, dass er einen so tollen Job macht, denn so gut hat die zweite Mannschaft noch nie da gestanden", lobte Uli Hoeneß schon vor den Hoffenheim-Spekulationen. Dabei war Onkel Uli, das verriet Sebastian Hoeneß einmal in der "Süddeutschen Zeitung" damals "nicht angetan von der Idee", ihn zu verpflichten. "Uli wusste, was das mit sich bringen kann, dass da immer etwas mitschwingt", sagte der Jung-Hoeneß, der zunächst zwei Jahre die U19 trainierte.

Name hin oder her: Er setzte sich jedenfalls imponierend durch. Hoeneß gilt als loyal und bodenständig, die fachlichen Qualitäten sind ohnehin groß. Hospitationen bei Huub Stevens, Thomas Tuchel und Pep Guardiola betrachtet er als faszinierende Erfahrungen.

"Sebastian ist ein großes Trainer-Talent", lobte Hermann Gerland im Vereinsmagazin "51". Der aktuelle Flick-Assistent Gerland, einst Förderer und Former von Bastian Schweinsteiger & Co. hatte wie die Bayern-Granden gehofft, mit Sebastian Hoeneß den Mann zu finden, der den Campus-Nachwuchs auf dem Weg zur Spitze weiterentwickeln kann. Und zwar langfristig. Dass Hoeneß nach nur einer Saison und trotz Vertrags bis 2022 die Aufstiegschance ergreifen könnte, bringt die Bayern bei der Nachfolgersuche ein Stück in die Bredouille.

Steine würde man Sebastian Hoeneß aber sicher nicht in den Weg legen. Zwar ist das Verhältnis zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern nach Wechseln von Talenten nicht konfliktfrei, aber die Clubspitzen um Mäzen Dietmar Hopp und Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hegen einen guten Kontakt. Der 38 Jahre alte Trainer soll sich selbst Bedenkzeit eingeräumt haben.

Hoffenheim wäre für Sebastian Hoeneß jedenfalls kein komplettes Neuland. Er kennt den Club aus der Saison 2006/07 - als Spieler unter Ralf Rangnick, der ihn später als Trainer zu RB Leipzig lockte. Weitaus länger war Hoeneß aber für Hertha BSC auf dem Rasen aktiv. Insgesamt lief der frühere Mittelfeldakteur 172-mal in Dritt- oder Viertligaspielen auf. Mit 28 Jahren, ähnlich früh wie Onkel Uli, beendete er dann die Spieler-Laufbahn. Jetzt könnte ihn die zweite Karriere schneller als gedacht in die Bundesliga führen.

Update: Mittwoch, 22. Juli 2020, 15.30 Uhr

Berlin. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach Angaben des "Kicker" bei der Suche nach einem neuen Trainer Sebastian Hoeneß vom FC Bayern München II als Favoriten für die Nachfolge von Alfred Schreuder auserkoren. Der 38 Jahre alte Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß hatte mit dem Gewinn der Drittliga-Meisterschaft mit dem FC Bayern II zuletzt überzeugende Arbeit abgeliefert.

Hoeneß kann sich einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen. Am Sonntag hatte sein Onkel und FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk gesagt, dass noch nicht entschieden sei, ob Sebastian Hoeneß bleibe oder gehe. Der Umworbene selbst soll sich Bedenkzeit erbeten haben.

Möglicher Kobel-Transfer zum VfB: Weiter keine Einigung in Sicht

Der mögliche Wechsel von Torhüter Gregor Kobel von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB Stuttgart droht zu scheitern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die Verhandlungen zwischen den beiden Fußball-Bundesligisten ins Stocken geraten. Die Schwaben würden den Schweizer, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB war, gern fest verpflichten. Die kolportierten fünf Millionen Euro, die die Hoffenheimer als Ablöse aufrufen sollen, wollen sie nach jetzigem Stand aber nicht bezahlen.

Kobel besitzt bei der TSG noch einen Vertrag bis Juni 2021. Der 22-Jährige selbst soll einen festen Wechsel zum VfB präferieren, weil er dort gute Chancen auf einen Stammplatz hat.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 14.05 Uhr

Hoffenheim. (RNZ) Es darf weiter munter spekuliert werden. Nach Medienberichten soll Zsolt Löw möglicherweise neuer Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim werden. Wie der ebenfalls gehandelte Sebastian Hoeneß spielte Löw von 2006 bis Anfang 2009 für den Dorfklub. Derzeit arbeitet er als Assistenztrainer von Thomas Tuchel bei Paris St. Germain. Der 41-jährige Ungar gewann dabei zweimal den französischen Supercup und zweimal die französische Meisterschaft. Als Co-Trainer stieg Löw 2016 mit RB Leipzig in die Bundesliga auf.

Update: Sonntag, 19. Juli 2020, 18.35 Uhr

Doppelspitze für TSG-Akademie

Zuzenhausen. (RNZ) Nach der Saison ist vor der Saison. Auch in Corona-Zeiten bastelt die TSG 1899 Hoffenheim an der Mannschaft für die kommende Saison. Ein Überblick über die Aktivitäten und Vorgänge bei Hoffe auf dem Transfermarkt.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 18 Uhr

Heidelberg. (nb) Die Talentschmiede der TSG Hoffenheim ist ligaweit anerkannt, eine der absoluten Top-Adressen. "Die Durchlässigkeit ist eine der höchsten im Profifußball", betont Alexander Rosen, Direktor Profifußball, immer wieder. Alleine in zurückliegenden Saison feierten Maximilian Beier, Ilay Elmkies und Melayro Bogarde ihr Bundesliga-Debüt. Dass auch künftig möglichst viele Talente den Sprung zu den Profis schaffen, dafür soll ab sofort eine Doppelspitze in der Akademie sorgen.

Wie die TSG am Freitag bestätigte, wechselt Marcus Mann (36) vom 1. FC Saarbrücken zurück in den Kraichgau, wo er als Spieler von 2014 bis 2016 38 Einsätze in der U 23 hatte. "Die Verpflichtung von Marcus Mann unterstreicht, welch hohen Stellenwert wir der Arbeit in unserer Akademie beimessen", sagt Rosen. Akademie-Sportchef Mann steht Dominik Drobisch (34) zur Seite, der bereits seit vielen Jahren die infrastrukturellen und administrativen Fäden des Nachwuchsleistungszentrums in Händen hält.

"Wir waren schon immer davon überzeugt, dass die eigene professionelle, stringente und umfassende Ausbildung von Spielern, Trainern und weiteren im Fußball arbeitenden Experten die Basis unseres Klubs ist. Die aktuelle Situation und die damit verbundenen Diskussionen über die Zukunft des Fußballs führen nun allen deutlich vor Augen, dass diese Philosophie ohne Alternative ist", so Rosen, der im engen Austausch mit Mann stehen wird. Marcus Mann attestiert der TSG "ein enormes Potenzial". Dieses weiter zu fördern sei für ihn "Verpflichtung, Herausforderung und große Freude gleichermaßen".

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 14.16 Uhr

Saarbrücken. (dpa) Der Sportliche Leiter Marcus Mann verlässt den 1. FC Saarbrücken. Dies teilte der Meister und Aufsteiger der Fußball-Regionalliga Südwest am Mittwoch mit. Mann wird nach Medieninformationen Nachwuchs-Direktor beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, auch die Saarbrücker äußerten sich in diese Richtung. Der Ex-Profi spielte von 2014 bis 2016 in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer. Seit Mai 2016 war er in Saarbrücken tätig.

"Marcus Mann hat einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre und hat stets mit großer Hingabe, absoluter Loyalität und umfassender Fachkompetenz beim FCS gewirkt", heißt es in der Mitteilung des Traditionsclubs. "Aufgrund dieser Verdienste lässt man ihn nun seitens des 1. FC Saarbrücken schweren Herzens ziehen, da man ihm die sich bietende berufliche Chance bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht verbauen will und auch seine familiären Aspekte nicht außer Acht lassen möchte." Die sportliche Leitung sollen übergangsweise Vizepräsident Dieter Ferner sowie Geschäftsführer David Fischer übernehmen.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 13.30 Uhr

Sinsheim. (awi) Nach dem furiosen 4:0-Sieg in Dortmund und der damit verbundenen direkten Qualifikation für die Europa League durften die Profis der TSG Hoffenheim bester Laune in die durch Corona verspätete Sommerpause gehen. Für Alexander Rosen allerdings bleibt immer noch keine Zeit zum Durchatmen, denn der Sportdirektor muss schließlich einen Trainer für die kommende Saison finden, nachdem die Kraichgauer am 9. Juni den Niederländer Alfred Schreuder überraschend entlassen hatten und Matthias Kaltenbach mit seinem Betreuerteam in den restlichen vier Spielen nur eine – wenn auch sehr erfolgreiche – Übergangslösung darstellte.

Schon kurz nach der Trennung von Schreuder gingen bei Rosen in rascher Reihenfolge die Bewerbungen ein, was der 41-jährige gebürtige Augsburger so kommentierte: "Es ist schon abenteuerlich, wenn 15 Minuten nach Bekanntgabe die ersten Bewerbungen kommen. Ich weiß nicht, ob die Berater da Mails schon vorbereitet und nur den Adressaten aktualisiert haben. Das eigentlich Unglaubliche war, wie viele Bewerbungen in den ersten Stunden reinkamen."

Nachdem in den vergangenen Tagen über Florian Kohfeldt (Werder Bremen), Sandro Schwartz (zuletzt Mainz 05), Tim Walter (zuletzt Stuttgart) oder Peter Zeidler (FC St. Gallen) spekuliert worden war, brachte der kicker jetzt Michael Schiele von den Würzburger Kickers ins Spiel. Der 42 Jährige hat mit seinem Team gerade den Zweitligaaufstieg perfekt gemacht. Doch am Montagabend teilten die Kickers bei der Saisonabschlussfeier den Verbleib von Schiele mit. "Michael hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und den Verein zurück in die 2. Liga geführt. Dafür sind wir ihm als Verein sehr dankbar und freuen uns auf die neue Saison mit ihm als Cheftrainer", sagte der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 21.37 Uhr

Zuzenhausen/Würzburg. (dpa) Trainer Michael Schiele vom Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ist nach "Kicker"-Informationen Kandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer suchen einen Nachfolger für den am 9. Juni beurlaubten niederländischen Chefcoach Alfred Schreuder. Zuletzt hatte ein fünfköpfiges Betreuerteam mit Matthias Kaltenbach an der Spitze den Bundesligisten in die Europa League geführt. Für die kommende Saison kündigte Sportchef Alexander Rosen eine externe Lösung an.

Der 42 Jahre alte Schiele hatte am Wochenende den Aufstieg mit Würzburg perfekt gemacht, seine Zukunft bei den Kickers ist allerdings ungeklärt. "Ich habe gesagt, wenn dann alles gemacht ist, wenn die Saison zu Ende ist, dass man das Ganze mal sacken lässt und sich zusammensetzt", sagte Schiele am Sonntag im BR-Fernsehen. Sein Vertrag hat sich nach Medieninformationen mit dem Aufstieg um ein Jahr verlängert.

Nach einem "Kicker-Bericht" steht der gebürtige Heidenheimer im engeren Kandidaten-Kreis bei den Hoffenheimern. Die TSG äußerte sich zunächst nicht dazu. Zuletzt war unter anderen Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt gehandelt worden. Als Drittligist hatten die Kickers mit Chefcoach Schiele zum Saisonbeginn die Hoffenheimer in der ersten Runde des DFB-Pokals mächtig geärgert: Erst im Elfmeterschießen war der Erstligist weitergekommen.

Schiele wurde war im Juni 2017 als frisch-gebackener Fußballlehrer Co-Trainer in Würzburg geworden und übernahm dort im Oktober die Nachfolge von Stephan Schmidt.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 11.34 Uhr