Von Nikolas Beck

Garmisch-Partenkirchen. Tag fünf des ersten Trainingslagers der TSG 1899 Hoffenheim am Fuß der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen - und auch schon die letzte Übungseinheit für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. Am morgigen Freitag steht die Regeneration im Vordergrund, ehe abends das erste Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching steigt. Im Training hat man beim elf gegen elf deutlich gespürt, dass der Kampf um einen Platz in der Anfangsformation in vollem Gange ist.

Nicht infrage kommen wird Neuzugang Ishak Belfodil, der Algerier musste am Donnerstag abermals zuschauen. Ihn plagen Probleme mit Nacken- und Bauchmuskulatur. Ebenfalls nicht am Ball am Donnerstag: Stürmer Joelinton (Oberschenkelprobleme) und Robin Hack (Fuß).

Der begehrte Angreifer Andrej Kramaric ist zwar fit, aber nach wie vor bei der Weltmeisterschaft in Russland im Einsatz. Kroatiens Einzug ins WM-Finale hat die Mannschaft gemeinsam während eines Grillabends am TV verfolgt und fleißig die Daumen gedrückt. Zuvor hatte das Team ihrem Mitspieler per Videobotschaft viel Erfolg gewünscht. Es hat offensichtlich geholfen.

Wie die TSG am Donnerstag bekannt gab, hat sie den Vertrag mit dem brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno Nazário bis 2021 verlängert. Der 23-Jährige wird aber bis Dezember 2019 an den brasilianischen Erstligisten Atlético Paranaense verliehen. Nazário steht bereits seit 2013 in Hoffenheim unter Vertrag, wurde nun aber bereits zum vierten Mal verliehen.